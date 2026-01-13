Bugünkü Kilroy was here Fiyatı

Bugünkü Kilroy was here (KILROY) fiyatı $ 0,00074062 olup, son 24 saatte % 58,40 değişim gösterdi. Mevcut KILROY / USD dönüşüm oranı KILROY başına $ 0,00074062 şeklindedir.

Kilroy was here, şu anda piyasa değeri açısından $ 740.511 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,86M KILROY şeklindedir. Son 24 saat içinde KILROY, $ 0,00041882 (en düşük) ile $ 0,00083797 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00083797 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012377 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KILROY, son bir saatte -%1,84 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kilroy was here (KILROY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 740,51K$ 740,51K $ 740,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 740,51K$ 740,51K $ 740,51K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Toplam Arz 999.858.490,549543 999.858.490,549543 999.858.490,549543

Şu anki Kilroy was here piyasa değeri $ 740,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KILROY arzı 999,86M olup, toplam arzı 999858490.549543. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 740,51K.