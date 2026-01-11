Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (USD)

Kind Cat Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Kind Cat Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Kind Cat Token %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000923 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Kind Cat Token %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000969 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KIND varlığının 2028 yılında $ 0,001018 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KIND varlığının 2029 yılında $ 0,001068 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KIND varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,001122 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Kind Cat Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,001828 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Kind Cat Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,002978 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000923 %0,00

2027 $ 0,000969 %5,00

2028 $ 0,001018 %10,25

2029 $ 0,001068 %15,76

2030 $ 0,001122 %21,55

2031 $ 0,001178 %27,63

2032 $ 0,001237 %34,01

2033 $ 0,001299 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,001364 %47,75

2035 $ 0,001432 %55,13

2036 $ 0,001504 %62,89

2037 $ 0,001579 %71,03

2038 $ 0,001658 %79,59

2039 $ 0,001741 %88,56

2040 $ 0,001828 %97,99

2050 $ 0,002978 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kind Cat Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,000923 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,000923 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,000924 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,000927 %0,41 Bugün için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde KIND için öngörülen fiyat 0,000923$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KIND için yapılan fiyat tahmini 0,000923$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KIND için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000924$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KIND için öngörülen fiyat 0,000927$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kind Cat Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 886,58K$ 886,58K $ 886,58K Dolaşım Arzı 961,27M 961,27M 961,27M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KIND fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KIND arzı 961,27M olup, toplam piyasa değeri $ 886,58K şeklindedir. Canlı KIND Fiyatını Görüntüle

Kind Cat Token Fiyat Geçmişi Kind Cat Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kind Cat Token fiyatı 0,000923 USD'dir. Dolaşımdaki Kind Cat Token(KIND) arzı 961,27M KIND olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 886.583$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %5,40 $ 0 $ 0,001021 $ 0,000872

7 Gün %46,27 $ 0,000427 $ 0,000945 $ 0,000635

30 Gün %21,42 $ 0,000197 $ 0,000945 $ 0,000635 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kind Cat Token fiyat hareketi 0$ oldu ve %5,40 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kind Cat Token en yüksek 0,000945$ ve en düşük 0,000635$ fiyatından işlem gördü ve %46,27 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KIND için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kind Cat Token, %21,42 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000197$ oldu. Bu durum, KIND için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kind Cat Token (KIND) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kind Cat Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KIND için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kind Cat Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KIND fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kind Cat Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KIND varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KIND için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kind Cat Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KIND Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KIND Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KIND, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KIND, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KIND fiyat tahmini nedir? Kind Cat Token (KIND) fiyat tahmin aracına göre, KIND fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KIND 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Kind Cat Token (KIND) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, KIND varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında KIND için tahmini fiyat hedefi nedir? Kind Cat Token (KIND) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar KIND başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında KIND için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kind Cat Token (KIND) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında KIND için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kind Cat Token (KIND) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 KIND 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kind Cat Token (KIND) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KIND, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KIND fiyat tahmini nedir? Kind Cat Token (KIND) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KIND fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.