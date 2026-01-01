Bugünkü Kind Cat Token Fiyatı

Bugünkü Kind Cat Token (KIND) fiyatı $ 0,00088827 olup, son 24 saatte % 3,65 değişim gösterdi. Mevcut KIND / USD dönüşüm oranı KIND başına $ 0,00088827 şeklindedir.

Kind Cat Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 853.757 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 961,15M KIND şeklindedir. Son 24 saat içinde KIND, $ 0,00077658 (en düşük) ile $ 0,00094967 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00154612 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0003176 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KIND, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde +%21,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kind Cat Token (KIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 853,76K$ 853,76K $ 853,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 856,72K$ 856,72K $ 856,72K Dolaşım Arzı 961,15M 961,15M 961,15M Toplam Arz 964.480.482,4963851 964.480.482,4963851 964.480.482,4963851

Şu anki Kind Cat Token piyasa değeri $ 853,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KIND arzı 961,15M olup, toplam arzı 964480482.4963851. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 856,72K.