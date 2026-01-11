Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Kinetiq fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, KNTQ varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Kinetiq fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Kinetiq Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Kinetiq %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,09188 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Kinetiq %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,096474 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KNTQ varlığının 2028 yılında $ 0,101297 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KNTQ varlığının 2029 yılında $ 0,106362 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KNTQ varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,111680 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Kinetiq fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,181916 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Kinetiq fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,296322 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,09188 %0,00

2027 $ 0,096474 %5,00

2028 $ 0,101297 %10,25

2029 $ 0,106362 %15,76

2030 $ 0,111680 %21,55

2031 $ 0,117264 %27,63

2032 $ 0,123127 %34,01

2033 $ 0,129284 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,135748 %47,75

2035 $ 0,142536 %55,13

2036 $ 0,149662 %62,89

2037 $ 0,157145 %71,03

2038 $ 0,165003 %79,59

2039 $ 0,173253 %88,56

2040 $ 0,181916 %97,99

2050 $ 0,296322 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kinetiq Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,09188 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,091892 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,091968 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,092257 %0,41 Bugün için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde KNTQ için öngörülen fiyat 0,09188$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KNTQ için yapılan fiyat tahmini 0,091892$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KNTQ için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,091968$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KNTQ için öngörülen fiyat 0,092257$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kinetiq Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 24,80M$ 24,80M $ 24,80M Dolaşım Arzı 270,00M 270,00M 270,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KNTQ fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KNTQ arzı 270,00M olup, toplam piyasa değeri $ 24,80M şeklindedir. Canlı KNTQ Fiyatını Görüntüle

Kinetiq Fiyat Geçmişi Kinetiq canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kinetiq fiyatı 0,09188 USD'dir. Dolaşımdaki Kinetiq(KNTQ) arzı 270,00M KNTQ olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 24.804.978$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %5,65 $ 0,004912 $ 0,093921 $ 0,085289

7 Gün %33,32 $ 0,030616 $ 0,093770 $ 0,058905

30 Gün %54,43 $ 0,050008 $ 0,093770 $ 0,058905 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kinetiq fiyat hareketi 0,004912$ oldu ve %5,65 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kinetiq en yüksek 0,093770$ ve en düşük 0,058905$ fiyatından işlem gördü ve %33,32 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KNTQ için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kinetiq, %54,43 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,050008$ oldu. Bu durum, KNTQ için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kinetiq (KNTQ) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kinetiq Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KNTQ için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kinetiq için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KNTQ fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kinetiq fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KNTQ varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KNTQ için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kinetiq için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KNTQ Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KNTQ Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KNTQ, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KNTQ, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KNTQ fiyat tahmini nedir? Kinetiq (KNTQ) fiyat tahmin aracına göre, KNTQ fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KNTQ 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Kinetiq (KNTQ) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, KNTQ varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında KNTQ için tahmini fiyat hedefi nedir? Kinetiq (KNTQ) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar KNTQ başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında KNTQ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kinetiq (KNTQ) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında KNTQ için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kinetiq (KNTQ) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 KNTQ 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kinetiq (KNTQ) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KNTQ, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KNTQ fiyat tahmini nedir? Kinetiq (KNTQ) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KNTQ fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.