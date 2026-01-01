Bugünkü Kinetiq Fiyatı

Bugünkü Kinetiq (KNTQ) fiyatı $ 0,092044 olup, son 24 saatte % 1,19 değişim gösterdi. Mevcut KNTQ / USD dönüşüm oranı KNTQ başına $ 0,092044 şeklindedir.

Kinetiq, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.874.881 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 270,00M KNTQ şeklindedir. Son 24 saat içinde KNTQ, $ 0,087764 (en düşük) ile $ 0,095997 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,220372 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,03578417 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KNTQ, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%14,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kinetiq (KNTQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,87M$ 24,87M $ 24,87M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 92,13M$ 92,13M $ 92,13M Dolaşım Arzı 270,00M 270,00M 270,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kinetiq piyasa değeri $ 24,87M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KNTQ arzı 270,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 92,13M.