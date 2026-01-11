Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Kinetiq Markets HYPE fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, KMHYPE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Kinetiq Markets HYPE fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Kinetiq Markets HYPE Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Kinetiq Markets HYPE %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 24,8 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Kinetiq Markets HYPE %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 26,0400 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KMHYPE varlığının 2028 yılında $ 27,3420 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KMHYPE varlığının 2029 yılında $ 28,7091 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KMHYPE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 30,1445 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Kinetiq Markets HYPE fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 49,1023 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Kinetiq Markets HYPE fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 79,9824 seviyesine ulaşabilir.

2050 $ 79,9824 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kinetiq Markets HYPE Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 24,8 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 24,8033 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 24,8237 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 24,9019 %0,41 Bugün için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde KMHYPE için öngörülen fiyat 24,8$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KMHYPE için yapılan fiyat tahmini 24,8033$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KMHYPE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 24,8237$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KMHYPE için öngörülen fiyat 24,9019$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kinetiq Markets HYPE Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 22,07M$ 22,07M $ 22,07M Dolaşım Arzı 888,89K 888,89K 888,89K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KMHYPE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KMHYPE arzı 888,89K olup, toplam piyasa değeri $ 22,07M şeklindedir. Canlı KMHYPE Fiyatını Görüntüle

Kinetiq Markets HYPE Fiyat Geçmişi Kinetiq Markets HYPE canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kinetiq Markets HYPE fiyatı 24,8 USD'dir. Dolaşımdaki Kinetiq Markets HYPE(KMHYPE) arzı 888,89K KMHYPE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 22.069.305$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,67 $ 0,16613 $ 24,99 $ 24,36

7 Gün -%3,58 $ -0,888993 $ 30,2794 $ 24,4224

30 Gün -%20,34 $ -5,0452 $ 30,2794 $ 24,4224 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kinetiq Markets HYPE fiyat hareketi 0,16613$ oldu ve %0,67 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kinetiq Markets HYPE en yüksek 30,2794$ ve en düşük 24,4224$ fiyatından işlem gördü ve -%3,58 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KMHYPE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kinetiq Markets HYPE, -%20,34 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -5,0452$ oldu. Bu durum, KMHYPE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kinetiq Markets HYPE Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KMHYPE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kinetiq Markets HYPE için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KMHYPE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kinetiq Markets HYPE fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KMHYPE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KMHYPE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kinetiq Markets HYPE için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KMHYPE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KMHYPE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

