Bugünkü Kinetiq Markets HYPE Fiyatı

Bugünkü Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) fiyatı $ 24,17 olup, son 24 saatte % 2,36 değişim gösterdi. Mevcut KMHYPE / USD dönüşüm oranı KMHYPE başına $ 24,17 şeklindedir.

Kinetiq Markets HYPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.468.099 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 888,89K KMHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde KMHYPE, $ 23,55 (en düşük) ile $ 25,68 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 31,81 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,31 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KMHYPE, son bir saatte +%1,13 ve son 7 günde -%11,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,47M$ 21,47M $ 21,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,47M$ 21,47M $ 21,47M Dolaşım Arzı 888,89K 888,89K 888,89K Toplam Arz 888.887,999 888.887,999 888.887,999

Şu anki Kinetiq Markets HYPE piyasa değeri $ 21,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KMHYPE arzı 888,89K olup, toplam arzı 888887.999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,47M.