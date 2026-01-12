Bugünkü Ultiland Fiyatı

Bugünkü Ultiland (ARTX) fiyatı $ 0,5138 olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut ARTX / USD dönüşüm oranı ARTX başına $ 0,5138 şeklindedir.

Ultiland, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARTX şeklindedir. Son 24 saat içinde ARTX, $ 0,5061 (en düşük) ile $ 0,5176 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARTX, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%2,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,46M seviyesine ulaştı.

Ultiland (ARTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 3,46M$ 3,46M $ 3,46M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 143,86M$ 143,86M $ 143,86M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 280.000.000 280.000.000 280.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Ultiland piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,46M. Dolaşımdaki ARTX arzı -- olup, toplam arzı 280000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 143,86M.