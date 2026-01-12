Bugünkü RaveDAO Fiyatı

Bugünkü RaveDAO (RAVE) fiyatı $ 0,3075 olup, son 24 saatte % 1,97 değişim gösterdi. Mevcut RAVE / USD dönüşüm oranı RAVE başına $ 0,3075 şeklindedir.

RaveDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 70,82M ile 340. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 230,30M RAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde RAVE, $ 0,305 (en düşük) ile $ 0,327 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,7716665157950191 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,1427800696856465 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAVE, son bir saatte -%4,72 ve son 7 günde -%22,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 3,70K seviyesine ulaştı.

RaveDAO (RAVE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.340 Piyasa Değeri $ 70,82M$ 70,82M $ 70,82M Hacim (24 Sa) $ 3,70K$ 3,70K $ 3,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 307,50M$ 307,50M $ 307,50M Dolaşım Arzı 230,30M 230,30M 230,30M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,03 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

