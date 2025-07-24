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PhyChain Fiyatı(PHYCHAIN)

PhyChain (PHYCHAIN) Canlı Fiyat Grafiği

$2,023
$2,023$2,023
-%4,801D
USD

PHYCHAIN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

PhyChain (PHYCHAIN), şu anda 2,023 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. PHYCHAIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

PhyChain Ana Piyasa Performansı:

$ 139,24K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,80
PhyChain 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PHYCHAIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PHYCHAIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

PHYCHAIN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PhyChain fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,102-%4,80
30 Gün$ -0,3439-%14,53
60 Gün$ +1,08299+%115,21
90 Gün$ +0,91119+%81,95
Bugünkü PhyChain Fiyatı Değişimi

Bugün, PHYCHAIN, $ -0,102 (-%4,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PhyChain 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,3439 (-%14,53) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PhyChain 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PHYCHAIN değişimi $ +1,08299 (+%115,21) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PhyChain 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,91119 (+%81,95) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PHYCHAIN Fiyat Bilgisi

En güncel PhyChain fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,842
$ 1,842$ 1,842

$ 2,169
$ 2,169$ 2,169

$ 2,87591
$ 2,87591$ 2,87591

+%0,03

-%4,80

-%12,11

PHYCHAIN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 139,24K
$ 139,24K$ 139,24K

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PhyChain (PHYCHAIN) Nedir?

PhyChain, DePIN (Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) ve dağıtılmış bilgi işlem gücü teknolojisine dayanan dünyanın ilk yenilikçi platformudur. Milyarlarca boşta bulunan cihazın potansiyelini ortaya çıkarmaya, adil ve sürdürülebilir bir merkeziyetsiz bilgi işlem gücü ağı oluşturmaya ve geleceğin dijital ekonomisi için sağlam destek sağlamaya kararlıyız.

PhyChain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PhyChain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PHYCHAIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PhyChain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PhyChain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PhyChain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PhyChain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PHYCHAIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PhyChain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PhyChain Fiyat Geçmişi

PHYCHAIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PHYCHAIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PhyChain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PhyChain (PHYCHAIN) Token Ekonomisi

PhyChain (PHYCHAIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PHYCHAIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

PhyChain (PHYCHAIN) Satın Alma

Nasıl PhyChain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PhyChain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PHYCHAIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PHYCHAIN / VND
53.235,245
1 PHYCHAIN / AUD
A$3,07496
1 PHYCHAIN / GBP
1,49702
1 PHYCHAIN / EUR
1,71955
1 PHYCHAIN / USD
$2,023
1 PHYCHAIN / MYR
RM8,51683
1 PHYCHAIN / TRY
81,99219
1 PHYCHAIN / JPY
¥297,381
1 PHYCHAIN / ARS
ARS$2.573,78198
1 PHYCHAIN / RUB
160,80827
1 PHYCHAIN / INR
175,02996
1 PHYCHAIN / IDR
Rp33.163,92912
1 PHYCHAIN / KRW
2.786,50043
1 PHYCHAIN / PHP
115,04801
1 PHYCHAIN / EGP
￡E.99,22815
1 PHYCHAIN / BRL
R$11,16696
1 PHYCHAIN / CAD
C$2,75128
1 PHYCHAIN / BDT
247,17014
1 PHYCHAIN / NGN
3.088,53433
1 PHYCHAIN / UAH
84,48048
1 PHYCHAIN / VES
Bs242,76
1 PHYCHAIN / CLP
$1.921,85
1 PHYCHAIN / PKR
Rs574,55223
1 PHYCHAIN / KZT
1.097,65957
1 PHYCHAIN / THB
฿65,40359
1 PHYCHAIN / TWD
NT$59,53689
1 PHYCHAIN / AED
د.إ7,42441
1 PHYCHAIN / CHF
Fr1,59817
1 PHYCHAIN / HKD
HK$15,86032
1 PHYCHAIN / MAD
.د.م18,14631
1 PHYCHAIN / MXN
$37,52665
1 PHYCHAIN / PLN
7,32326
1 PHYCHAIN / RON
лв8,71913
1 PHYCHAIN / SEK
kr19,29942
1 PHYCHAIN / BGN
лв3,35818
1 PHYCHAIN / HUF
Ft683,89538
1 PHYCHAIN / CZK
42,2807
1 PHYCHAIN / KWD
د.ك0,617015
1 PHYCHAIN / ILS
6,75682

PhyChain Kaynağı

PhyChain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PhyChain Websitesi
Blok Gezgini

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1 PHYCHAIN = 2,023 USD

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PHYCHAINUSDT
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