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Zcash Fiyatı(ZEC)

Zcash (ZEC) Canlı Fiyat Grafiği

$36,49
$36,49$36,49
+%0,211D
USD

ZEC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Zcash (ZEC), şu anda 36,46 USD fiyatından işlem görmektedir ve 588,80M USD piyasa değerine sahiptir. ZEC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Zcash Ana Piyasa Performansı:

$ 325,36K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,21
Zcash 24 saatlik fiyat değişimi
16,15M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ZEC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZEC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ZEC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Zcash fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0765+%0,21
30 Gün$ -3,35-%8,42
60 Gün$ -13,64-%27,23
90 Gün$ +0,44+%1,22
Bugünkü Zcash Fiyatı Değişimi

Bugün, ZEC, $ +0,0765 (+%0,21) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Zcash 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -3,35 (-%8,42) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Zcash 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZEC değişimi $ -13,64 (-%27,23) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Zcash 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,44 (+%1,22) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ZEC Fiyat Bilgisi

En güncel Zcash fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 35,19
$ 35,19$ 35,19

$ 37,26
$ 37,26$ 37,26

$ 371,16
$ 371,16$ 371,16

+%0,27

+%0,21

-%14,32

ZEC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 588,80M
$ 588,80M$ 588,80M

$ 325,36K
$ 325,36K$ 325,36K

16,15M
16,15M 16,15M

Zcash (ZEC) Nedir?

Zcash, Bitcoin kullanıcıları için gizliliği iyileştirmeyi amaçlayan Zerocoin projesinden doğan bir kripto para birimidir. Zerocoin protokolü başlangıçta iyileştirildi ve Zerocash'e dönüştürüldü. Bu sayede 2016'da Zcash kripto parasına yerini bıraktı. Zcash'in kurucusu ve CEO'su Zooko Wilcox-O'Hearn'dür. Kurucu ekibinde, Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptograf Matthew D. Green yer alır. Roger Ver, Zcash'in ilk yatırımcılarından biridir.

Zcash, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Zcash yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ZEC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Zcash hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Zcash satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Zcash Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Zcash, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZEC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Zcash fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Zcash Fiyat Geçmişi

ZEC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZEC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Zcash fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Zcash (ZEC) Token Ekonomisi

Zcash (ZEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Zcash (ZEC) Satın Alma

Nasıl Zcash satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Zcash Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ZEC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEC / VND
959.444,9
1 ZEC / AUD
A$56,1484
1 ZEC / GBP
27,345
1 ZEC / EUR
31,3556
1 ZEC / USD
$36,46
1 ZEC / MYR
RM154,2258
1 ZEC / TRY
1.482,8282
1 ZEC / JPY
¥5.359,62
1 ZEC / ARS
ARS$49.740,555
1 ZEC / RUB
2.916,8
1 ZEC / INR
3.192,8022
1 ZEC / IDR
Rp597.704,8224
1 ZEC / KRW
50.498,5584
1 ZEC / PHP
2.091,7102
1 ZEC / EGP
￡E.1.767,9454
1 ZEC / BRL
R$203,8114
1 ZEC / CAD
C$49,9502
1 ZEC / BDT
4.401,4512
1 ZEC / NGN
55.326,227
1 ZEC / UAH
1.503,975
1 ZEC / VES
Bs4.484,58
1 ZEC / CLP
$35.038,06
1 ZEC / PKR
Rs10.209,8938
1 ZEC / KZT
19.538,914
1 ZEC / THB
฿1.183,8562
1 ZEC / TWD
NT$1.089,7894
1 ZEC / AED
د.إ133,8082
1 ZEC / CHF
Fr29,168
1 ZEC / HKD
HK$285,8464
1 ZEC / MAD
.د.م329,2338
1 ZEC / MXN
$688,3648
1 ZEC / PLN
134,5374
1 ZEC / RON
лв159,6948
1 ZEC / SEK
kr352,9328
1 ZEC / BGN
лв61,6174
1 ZEC / HUF
Ft12.555,001
1 ZEC / CZK
774,4104
1 ZEC / KWD
د.ك11,1203
1 ZEC / ILS
124,3286

Zcash Kaynağı

Zcash hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Zcash Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 36,46 USD

Al-Sat

ZECUSDT
$36,46
$36,46$36,46
+%2,73

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