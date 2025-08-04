Zcash (ZEC) Nedir?

Zcash, Bitcoin kullanıcıları için gizliliği iyileştirmeyi amaçlayan Zerocoin projesinden doğan bir kripto para birimidir. Zerocoin protokolü başlangıçta iyileştirildi ve Zerocash'e dönüştürüldü. Bu sayede 2016'da Zcash kripto parasına yerini bıraktı. Zcash'in kurucusu ve CEO'su Zooko Wilcox-O'Hearn'dür. Kurucu ekibinde, Johns Hopkins Üniversitesi'nden kriptograf Matthew D. Green yer alır. Roger Ver, Zcash'in ilk yatırımcılarından biridir.

Zcash, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Zcash yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Zcash Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Zcash, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZEC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Zcash fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Zcash Fiyat Geçmişi

ZEC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZEC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Zcash fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Zcash (ZEC) Token Ekonomisi

Zcash (ZEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Zcash (ZEC) Satın Alma

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ZEC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEC / VND ₫ 959.444,9 1 ZEC / AUD A$ 56,1484 1 ZEC / GBP ￡ 27,345 1 ZEC / EUR € 31,3556 1 ZEC / USD $ 36,46 1 ZEC / MYR RM 154,2258 1 ZEC / TRY ₺ 1.482,8282 1 ZEC / JPY ¥ 5.359,62 1 ZEC / ARS ARS$ 49.740,555 1 ZEC / RUB ₽ 2.916,8 1 ZEC / INR ₹ 3.192,8022 1 ZEC / IDR Rp 597.704,8224 1 ZEC / KRW ₩ 50.498,5584 1 ZEC / PHP ₱ 2.091,7102 1 ZEC / EGP ￡E. 1.767,9454 1 ZEC / BRL R$ 203,8114 1 ZEC / CAD C$ 49,9502 1 ZEC / BDT ৳ 4.401,4512 1 ZEC / NGN ₦ 55.326,227 1 ZEC / UAH ₴ 1.503,975 1 ZEC / VES Bs 4.484,58 1 ZEC / CLP $ 35.038,06 1 ZEC / PKR Rs 10.209,8938 1 ZEC / KZT ₸ 19.538,914 1 ZEC / THB ฿ 1.183,8562 1 ZEC / TWD NT$ 1.089,7894 1 ZEC / AED د.إ 133,8082 1 ZEC / CHF Fr 29,168 1 ZEC / HKD HK$ 285,8464 1 ZEC / MAD .د.م 329,2338 1 ZEC / MXN $ 688,3648 1 ZEC / PLN zł 134,5374 1 ZEC / RON лв 159,6948 1 ZEC / SEK kr 352,9328 1 ZEC / BGN лв 61,6174 1 ZEC / HUF Ft 12.555,001 1 ZEC / CZK Kč 774,4104 1 ZEC / KWD د.ك 11,1203 1 ZEC / ILS ₪ 124,3286

Zcash Kaynağı

Zcash hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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