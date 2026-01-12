Bugünkü AIXDROP Fiyatı

Bugünkü AIXDROP (AIXDROP) fiyatı $ 0,00008275 olup, son 24 saatte % 3,17 değişim gösterdi. Mevcut AIXDROP / USD dönüşüm oranı AIXDROP başına $ 0,00008275 şeklindedir.

AIXDROP, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AIXDROP şeklindedir. Son 24 saat içinde AIXDROP, $ 0,00008001 (en düşük) ile $ 0,00009313 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIXDROP, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%15,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,71M seviyesine ulaştı.

AIXDROP (AIXDROP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 827,50K$ 827,50K $ 827,50K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki AIXDROP piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,71M. Dolaşımdaki AIXDROP arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 827,50K.