Rain Protocol Logosu

Rain Protocol Fiyatı(RAIN)

1 RAIN / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
Rain Protocol (RAIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 17:18:42 (UTC+8)

Rain Protocol (RAIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--
----

--
----

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Rain Protocol (RAIN) canlı fiyatı $ 0. RAIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RAIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RAIN son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Rain Protocol (RAIN) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

1.150.000.000.000
1.150.000.000.000 1.150.000.000.000

ARB

Şu anki Rain Protocol piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki RAIN arzı -- olup, toplam arzı 1150000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

Rain Protocol (RAIN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Rain Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü Rain Protocol Fiyatı Değişimi

Bugün, RAIN, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Rain Protocol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Rain Protocol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RAIN değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Rain Protocol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Rain Protocol (RAIN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Rain Protocol Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Rain Protocol (RAIN) Nedir?

Rain, Arbitrum üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir opsiyon protokolüdür ve herhangi bir kişinin neredeyse her konuda izin gerekmeksizin özel opsiyonlar oluşturmasına ve alıp satmasına imkân tanır. Kullanıcılar kendi piyasalarını tanımlayabilir ve sonuçları seçebilir, küresel ve zincir üstü bir sistemde alım satım yapabilir. Protokolün vizyonu; finansal fiyatlar, küresel olaylar ve zincir üstü aktiviteler de dâhil olmak üzere geniş bir kategori yelpazesinde opsiyonlara erişim sağlayacak açık ve küresel bir temel oluşturmaktır.

Rain Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Rain Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RAIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Rain Protocol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Rain Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Rain Protocol Fiyat Tahmini (USD)

Rain Protocol (RAIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Rain Protocol (RAIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Rain Protocol için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Rain Protocol fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Rain Protocol (RAIN) Token Ekonomisi

Rain Protocol (RAIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RAIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Rain Protocol (RAIN) Satın Alma

Nasıl Rain Protocol satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Rain Protocol Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Rain Protocol Kaynağı

Rain Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Rain Protocol Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Rain Protocol Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Rain Protocol (RAIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı RAIN fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
RAIN / USD güncel fiyatı nedir?
RAIN / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Rain Protocol varlığının piyasa değeri nedir?
RAIN piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki RAIN arzı nedir?
Dolaşımdaki RAIN arzı, -- USD.
RAIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
RAIN, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük RAIN fiyatı (ATL) nedir?
RAIN, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
RAIN işlem hacmi nedir?
RAIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 0,00 USD.
RAIN bu yıl daha da yükselir mi?
RAIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için RAIN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 17:18:42 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

