Bugünkü DPIN Fiyatı

Bugünkü DPIN (DPN) fiyatı $ 3,676 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut DPN / USD dönüşüm oranı DPN başına $ 3,676 şeklindedir.

DPIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5148. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 DPN şeklindedir. Son 24 saat içinde DPN, $ 3,65 (en düşük) ile $ 3,828 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 9,937876660883697 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2,454846989135873 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DPN, son bir saatte +%0,71 ve son 7 günde -%16,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,66K seviyesine ulaştı.

DPIN (DPN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5148 Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 1,66K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 771,96M Dolaşım Arzı 0,00 Maksimum Arz 210.000.000 Toplam Arz 26.231.479 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

