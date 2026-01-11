Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Kintsu Staked Monad fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SMON varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

SMON Al

Kintsu Staked Monad fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Kintsu Staked Monad Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Kintsu Staked Monad %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,025318 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Kintsu Staked Monad %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,026584 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SMON varlığının 2028 yılında $ 0,027913 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SMON varlığının 2029 yılında $ 0,029308 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SMON varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,030774 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Kintsu Staked Monad fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,050128 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Kintsu Staked Monad fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,081653 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,025318 %0,00

2027 $ 0,026584 %5,00

2028 $ 0,027913 %10,25

2029 $ 0,029308 %15,76

2030 $ 0,030774 %21,55

2031 $ 0,032313 %27,63

2032 $ 0,033928 %34,01

2033 $ 0,035625 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,037406 %47,75

2035 $ 0,039276 %55,13

2036 $ 0,041240 %62,89

2037 $ 0,043302 %71,03

2038 $ 0,045467 %79,59

2039 $ 0,047741 %88,56

2040 $ 0,050128 %97,99

2050 $ 0,081653 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kintsu Staked Monad Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,025318 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,025321 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,025342 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,025422 %0,41 Bugün için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde SMON için öngörülen fiyat 0,025318$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SMON için yapılan fiyat tahmini 0,025321$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SMON için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,025342$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SMON için öngörülen fiyat 0,025422$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kintsu Staked Monad Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 4,96M$ 4,96M $ 4,96M Dolaşım Arzı 195,97M 195,97M 195,97M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son SMON fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SMON arzı 195,97M olup, toplam piyasa değeri $ 4,96M şeklindedir. Canlı SMON Fiyatını Görüntüle

Kintsu Staked Monad Fiyat Geçmişi Kintsu Staked Monad canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kintsu Staked Monad fiyatı 0,025318 USD'dir. Dolaşımdaki Kintsu Staked Monad(SMON) arzı 195,97M SMON olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4.960.750$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,18 $ 0 $ 0,025483 $ 0,024147

7 Gün -%11,45 $ -0,002900 $ 0,030992 $ 0,024377

30 Gün -%3,02 $ -0,000766 $ 0,030992 $ 0,024377 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kintsu Staked Monad fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,18 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kintsu Staked Monad en yüksek 0,030992$ ve en düşük 0,024377$ fiyatından işlem gördü ve -%11,45 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SMON için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kintsu Staked Monad, -%3,02 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000766$ oldu. Bu durum, SMON için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kintsu Staked Monad (SMON) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kintsu Staked Monad Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SMON için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kintsu Staked Monad için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SMON fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kintsu Staked Monad fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SMON varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SMON için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kintsu Staked Monad için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SMON Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SMON Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SMON, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SMON, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SMON fiyat tahmini nedir? Kintsu Staked Monad (SMON) fiyat tahmin aracına göre, SMON fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SMON 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Kintsu Staked Monad (SMON) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SMON varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Kintsu Staked Monad (SMON) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SMON başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kintsu Staked Monad (SMON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SMON için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Kintsu Staked Monad (SMON) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 SMON 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kintsu Staked Monad (SMON) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SMON, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SMON fiyat tahmini nedir? Kintsu Staked Monad (SMON) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SMON fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol