Bugünkü Kintsu Staked Monad Fiyatı

Bugünkü Kintsu Staked Monad (SMON) fiyatı $ 0,0240447 olup, son 24 saatte % 2,17 değişim gösterdi. Mevcut SMON / USD dönüşüm oranı SMON başına $ 0,0240447 şeklindedir.

Kintsu Staked Monad, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.714.945 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 196,17M SMON şeklindedir. Son 24 saat içinde SMON, $ 0,02341038 (en düşük) ile $ 0,02522178 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04800224 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01680066 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SMON, son bir saatte -%0,23 ve son 7 günde -%15,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kintsu Staked Monad (SMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,71M$ 4,71M $ 4,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,71M$ 4,71M $ 4,71M Dolaşım Arzı 196,17M 196,17M 196,17M Toplam Arz 196.171.980,1346002 196.171.980,1346002 196.171.980,1346002

