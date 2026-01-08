Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Koala Governance Token fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, KOALA varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Koala Governance Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Koala Governance Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Koala Governance Token %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,024883 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Koala Governance Token %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,026127 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KOALA varlığının 2028 yılında $ 0,027433 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KOALA varlığının 2029 yılında $ 0,028805 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KOALA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,030245 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Koala Governance Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,049266 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Koala Governance Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,080250 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,024883 %0,00

2027 $ 0,026127 %5,00

2028 $ 0,027433 %10,25

2029 $ 0,028805 %15,76

2030 $ 0,030245 %21,55

2031 $ 0,031757 %27,63

2032 $ 0,033345 %34,01

2033 $ 0,035013 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,036763 %47,75

2035 $ 0,038601 %55,13

2036 $ 0,040531 %62,89

2037 $ 0,042558 %71,03

2038 $ 0,044686 %79,59

2039 $ 0,046920 %88,56

2040 $ 0,049266 %97,99

2050 $ 0,080250 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Koala Governance Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,024883 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,024886 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,024906 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,024985 %0,41 Bugün için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde KOALA için öngörülen fiyat 0,024883$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KOALA için yapılan fiyat tahmini 0,024886$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KOALA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,024906$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KOALA için öngörülen fiyat 0,024985$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Koala Governance Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 345,58K$ 345,58K $ 345,58K Dolaşım Arzı 13,89M 13,89M 13,89M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KOALA fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KOALA arzı 13,89M olup, toplam piyasa değeri $ 345,58K şeklindedir. Canlı KOALA Fiyatını Görüntüle

Koala Governance Token Fiyat Geçmişi Koala Governance Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Koala Governance Token fiyatı 0,024883 USD'dir. Dolaşımdaki Koala Governance Token(KOALA) arzı 13,89M KOALA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 345.576$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,25 $ 0 $ 0,025086 $ 0,024883

7 Gün %1,59 $ 0,000395 $ 0,032917 $ 0,023926

30 Gün -%24,41 $ -0,006075 $ 0,032917 $ 0,023926 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Koala Governance Token fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,25 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Koala Governance Token en yüksek 0,032917$ ve en düşük 0,023926$ fiyatından işlem gördü ve %1,59 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KOALA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Koala Governance Token, -%24,41 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,006075$ oldu. Bu durum, KOALA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Koala Governance Token (KOALA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Koala Governance Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KOALA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Koala Governance Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KOALA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Koala Governance Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KOALA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KOALA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Koala Governance Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KOALA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KOALA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

