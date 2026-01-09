Bugünkü Koala Governance Token Fiyatı

Bugünkü Koala Governance Token (KOALA) fiyatı $ 0,02390828 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KOALA / USD dönüşüm oranı KOALA başına $ 0,02390828 şeklindedir.

Koala Governance Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 332.037 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 13,89M KOALA şeklindedir. Son 24 saat içinde KOALA, $ 0,02390566 (en düşük) ile $ 0,02391247 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04068139 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01768077 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOALA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Koala Governance Token (KOALA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 332,04K$ 332,04K $ 332,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,39M$ 2,39M $ 2,39M Dolaşım Arzı 13,89M 13,89M 13,89M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Koala Governance Token piyasa değeri $ 332,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOALA arzı 13,89M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,39M.