MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Kobe the Shiba Inu (KOBE) /

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Kobe the Shiba Inu fiyat tahminlerini alın. KOBE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

KOBE Al

Kobe the Shiba Inu fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Kobe the Shiba Inu 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Kobe the Shiba Inu, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,022102 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Kobe the Shiba Inu, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,023207 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, KOBE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,024368 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, KOBE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,025586 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KOBE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,026865 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, KOBE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,028209 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Kobe the Shiba Inu fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,045949 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Kobe the Shiba Inu fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,074847 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,022102 %0,00

2026 $ 0,023207 %5,00

2027 $ 0,024368 %10,25

2028 $ 0,025586 %15,76

2029 $ 0,026865 %21,55

2030 $ 0,028209 %27,63

2031 $ 0,029619 %34,01

2032 $ 0,031100 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,032655 %47,75

2034 $ 0,034288 %55,13

2035 $ 0,036002 %62,89

2036 $ 0,037802 %71,03

2037 $ 0,039692 %79,59

2038 $ 0,041677 %88,56

2039 $ 0,043761 %97,99

2040 $ 0,045949 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kobe the Shiba Inu Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 27, 2025(Bugün) $ 0,022102 %0,00

September 28, 2025(Yarın) $ 0,022105 %0,01

October 4, 2025(Bu Hafta) $ 0,022123 %0,10

October 27, 2025(30 Gün) $ 0,022193 %0,41 Bugün için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini September 27, 2025(Bugün) tarihinde KOBE için öngörülen fiyat 0,022102$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini September 28, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KOBE için yapılan fiyat tahmini 0,022105$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini October 4, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, KOBE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,022123$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KOBE için öngörülen fiyat 0,022193$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Kobe the Shiba Inu Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 5,45M$ 5,45M $ 5,45M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KOBE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KOBE arzı 100,00M olup, toplam piyasa değeri $ 5,45M şeklindedir. Canlı KOBE Fiyatını Görüntüle

Kobe the Shiba Inu Fiyat Geçmişi Kobe the Shiba Inu canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kobe the Shiba Inu fiyatı 0,022102 USD'dir. Dolaşımdaki Kobe the Shiba Inu(KOBE) arzı 100,00M KOBE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5.454.996$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%86,42 $ -0,140736 $ 0,206835 $ 0,010558

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,188627 $ 0,015491

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,188627 $ 0,015491 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Kobe the Shiba Inu fiyat hareketi -0,140736$ oldu ve -%86,42 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Kobe the Shiba Inu en yüksek 0,188627$ ve en düşük 0,015491$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KOBE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Kobe the Shiba Inu, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, KOBE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Kobe the Shiba Inu Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KOBE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kobe the Shiba Inu için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KOBE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Kobe the Shiba Inu fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KOBE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KOBE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kobe the Shiba Inu için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KOBE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KOBE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): KOBE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, KOBE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için KOBE fiyat tahmini nedir? Kobe the Shiba Inu (KOBE) fiyat tahmin aracına göre, KOBE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 KOBE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kobe the Shiba Inu (KOBE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KOBE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında KOBE için tahmini fiyat hedefi nedir? Kobe the Shiba Inu (KOBE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 KOBE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında KOBE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Kobe the Shiba Inu (KOBE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında KOBE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Kobe the Shiba Inu (KOBE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 KOBE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Kobe the Shiba Inu (KOBE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, KOBE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için KOBE fiyat tahmini nedir? Kobe the Shiba Inu (KOBE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 KOBE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol