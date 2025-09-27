Kobe the Shiba Inu (KOBE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00457828 24 sa Yüksek $ 0,180212 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,206835 En Düşük Fiyat $ 0,00457828 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%9,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%95,30 Fiyat Değişimi (7 G) --

Kobe the Shiba Inu (KOBE) canlı fiyatı $0,00828672. KOBE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00457828 ve en yüksek $ 0,180212 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOBE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,206835, en düşük fiyatı ise $ 0,00457828 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOBE son bir saatte +%9,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%95,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 943,93K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 943,93K Dolaşım Arzı 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki Kobe the Shiba Inu piyasa değeri $ 943,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOBE arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 943,93K.