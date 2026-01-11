KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için KoKoK The Roach fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, KOKOK varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

KoKoK The Roach fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. 2026 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, KoKoK The Roach %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,003710 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, KoKoK The Roach %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,003896 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KOKOK varlığının 2028 yılında $ 0,004091 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, KOKOK varlığının 2029 yılında $ 0,004295 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, KOKOK varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,004510 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında KoKoK The Roach fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,007347 seviyesine ulaşabilir. 2050 için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında KoKoK The Roach fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,011968 seviyesine ulaşabilir.

2050 $ 0,011968 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli KoKoK The Roach Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,003710 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,003711 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,003714 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,003726 %0,41 Bugün için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde KOKOK için öngörülen fiyat 0,003710$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KOKOK için yapılan fiyat tahmini 0,003711$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, KOKOK için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003714$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında KOKOK için öngörülen fiyat 0,003726$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut KoKoK The Roach Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 743,32K$ 743,32K $ 743,32K Dolaşım Arzı 200,00M 200,00M 200,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son KOKOK fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki KOKOK arzı 200,00M olup, toplam piyasa değeri $ 743,32K şeklindedir. Canlı KOKOK Fiyatını Görüntüle

KoKoK The Roach Fiyat Geçmişi KoKoK The Roach canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki KoKoK The Roach fiyatı 0,003710 USD'dir. Dolaşımdaki KoKoK The Roach(KOKOK) arzı 200,00M KOKOK olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 743.321$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %1,87 $ 0 $ 0,003723 $ 0,003634

7 Gün -%7,26 $ -0,000269 $ 0,005871 $ 0,003637

30 Gün -%38,79 $ -0,001439 $ 0,005871 $ 0,003637 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, KoKoK The Roach fiyat hareketi 0$ oldu ve %1,87 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, KoKoK The Roach en yüksek 0,005871$ ve en düşük 0,003637$ fiyatından işlem gördü ve -%7,26 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KOKOK için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, KoKoK The Roach, -%38,79 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001439$ oldu. Bu durum, KOKOK için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

KoKoK The Roach (KOKOK) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? KoKoK The Roach Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KOKOK için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, KoKoK The Roach için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KOKOK fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının KoKoK The Roach fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KOKOK varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): KOKOK için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak KoKoK The Roach için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

KOKOK Fiyat Tahmini Neden Önemli?

KOKOK Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

