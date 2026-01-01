Bugünkü KoKoK The Roach Fiyatı

Bugünkü KoKoK The Roach (KOKOK) fiyatı $ 0,00372301 olup, son 24 saatte % 0,35 değişim gösterdi. Mevcut KOKOK / USD dönüşüm oranı KOKOK başına $ 0,00372301 şeklindedir.

KoKoK The Roach, şu anda piyasa değeri açısından $ 747.307 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,00M KOKOK şeklindedir. Son 24 saat içinde KOKOK, $ 0,00368997 (en düşük) ile $ 0,00385869 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,203302 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0025457 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KOKOK, son bir saatte -%0,85 ve son 7 günde -%3,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KoKoK The Roach (KOKOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 747,31K$ 747,31K $ 747,31K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 747,31K$ 747,31K $ 747,31K Dolaşım Arzı 200,00M 200,00M 200,00M Toplam Arz 199.997.909,13 199.997.909,13 199.997.909,13

Şu anki KoKoK The Roach piyasa değeri $ 747,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOKOK arzı 200,00M olup, toplam arzı 199997909.13. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 747,31K.