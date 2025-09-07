KWENTA Hakkında Daha Fazla Bilgi
Kwenta Fiyat Geleceği Tahmini
Kwenta (KWENTA) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?
2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de KWENTA değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Kwenta fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Kwenta değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.
KWENTA fiyat artışı tahmininizi girin
Fiyat tahmini yüzdenizi girin ve fiyat trendlerini anında keşfedin. (Yasal Uyarı: Tüm fiyat tahminleri kullanıcı girişlerine dayanmaktadır).
2025–2050 Kwenta Fiyat Tahmini
Kwenta fiyat tahmininize göre, KWENTA fiyatının 2050 yılına kadar %238,64 değişmesi ve 36,1324 USD'ye ulaşması bekleniyor.
2025 yılında, Kwenta fiyatı potansiyel olarak %0,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 10,67 USD seviyesine ulaşabilir.2026 Yılı için Kwenta (KWENTA) Fiyat Tahmini
2026 yılında, Kwenta fiyatı potansiyel olarak %5,00 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 11,2035 USD seviyesine ulaşabilir.2030 Yılı için Kwenta (KWENTA) Fiyat Tahmini
2030 yılında, Kwenta fiyatı potansiyel olarak %27,63 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 13,6179 USD seviyesine ulaşabilir.2040 Yılı için Kwenta (KWENTA) Fiyat Tahmini
2040 yılında, Kwenta fiyatı potansiyel olarak %107,89 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 22,1821 USD seviyesine ulaşabilir.2050 Yılı için Kwenta (KWENTA) Fiyat Tahmini
2050 yılında, Kwenta fiyatı potansiyel olarak %238,64 oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 36,1324 USD seviyesine ulaşabilir.
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Kwenta Fiyat Tahmini
September 7, 2025(Bugün) tarihinde KWENTA için öngörülen fiyat 10,67$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.
September 8, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak KWENTA için yapılan fiyat tahmini 10,6714$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.
September 14, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, KWENTA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 10,6802$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.
30 gün sonrasında KWENTA için öngörülen fiyat 10,7138$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.
Kwenta Fiyat Geçmişi
Kwenta canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Kwenta fiyatı 10,67 USD'dir. Dolaşımdaki Kwenta(KWENTA) arzı 532,38K KWENTA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,68M$ tutarındadır.
- 24 saat-%2,97$ -0,327125$ 11,0$ 10,41
- 7 Gün-%15,43$ -1,6471$ 12,7541$ 9,9112
- 30 Gün%8,53$ 0,910627$ 12,7541$ 9,9112
Son 24 saat içinde, Kwenta fiyat hareketi -0,327125$ oldu ve -%2,97 değer değişimi sergiledi.
Son 7 gün içinde, Kwenta en yüksek 12,7541$ ve en düşük 9,9112$ fiyatından işlem gördü ve -%15,43 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, KWENTA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Geçen ay, Kwenta, %8,53 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,910627$ oldu. Bu durum, KWENTA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.
Kwenta (KWENTA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
Kwenta Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak KWENTA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Kwenta için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen KWENTA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının Kwenta fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, KWENTA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): KWENTA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Kwenta için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
KWENTA Fiyat Tahmini Neden Önemli?
KWENTA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
Kwenta Canlı Fiyatı
Kwenta şu anda 10,67 USD'den işlem görüyor. Piyasa değeri 5,68M USD ve 24 saatlik işlem hacmi 0,00 USD'dir. MEXC'nin canlı fiyat sayfasından daha fazla KWENTA verisine ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar, Kwenta canlı fiyat istatistiklerinden yararlanarak mevcut piyasa trendlerini analiz edebilir. Ayrıca, hem kısa hem de uzun vadeli fiyat hareketlerini tahmin edebilir. Parmaklarınızın ucundaki gerçek zamanlı verilerle, bilinçli kararlar verebilir ve Kwenta için gelecekteki potansiyel fiyat tahminleri hakkında fikir edinebilirsiniz.
Kwenta hakkındaki görüşünüz nedir?
Piyasa eğilimini görüntülemek için görüşünüzü belirtin.
