Kwenta (KWENTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 10,41 $ 10,41 $ 10,41 24 sa Düşük $ 10,98 $ 10,98 $ 10,98 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 10,41$ 10,41 $ 10,41 24 sa Yüksek $ 10,98$ 10,98 $ 10,98 Tüm Zamanların En Yükseği $ 790,99$ 790,99 $ 790,99 En Düşük Fiyat $ 6,88$ 6,88 $ 6,88 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,97 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%15,15

Kwenta (KWENTA) canlı fiyatı $10,7. KWENTA, son 24 saat içinde en düşük $ 10,41 ve en yüksek $ 10,98 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KWENTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 790,99, en düşük fiyatı ise $ 6,88 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KWENTA son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,97 ve son 7 günde -%15,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kwenta (KWENTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,70M$ 5,70M $ 5,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,54M$ 8,54M $ 8,54M Dolaşım Arzı 532,38K 532,38K 532,38K Toplam Arz 797.713,826637721 797.713,826637721 797.713,826637721

Şu anki Kwenta piyasa değeri $ 5,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KWENTA arzı 532,38K olup, toplam arzı 797713.826637721. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,54M.