Kwenta Logosu

Kwenta Fiyatı (KWENTA)

Listelenmedi

1 KWENTA / USD Canlı Fiyatı:

$10,75
$10,75
-%1,501D
mexc
USD
Kwenta (KWENTA) Canlı Fiyat Grafiği
Kwenta (KWENTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 10,41
$ 10,41
24 sa Düşük
$ 10,98
$ 10,98
24 sa Yüksek

$ 10,41
$ 10,41

$ 10,98
$ 10,98

$ 790,99
$ 790,99

$ 6,88
$ 6,88

-%0,18

-%1,97

-%15,15

-%15,15

Kwenta (KWENTA) canlı fiyatı $10,7. KWENTA, son 24 saat içinde en düşük $ 10,41 ve en yüksek $ 10,98 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KWENTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 790,99, en düşük fiyatı ise $ 6,88 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KWENTA son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,97 ve son 7 günde -%15,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kwenta (KWENTA) Piyasa Bilgileri

$ 5,70M
$ 5,70M

--
--

$ 8,54M
$ 8,54M

532,38K
532,38K

797.713,826637721
797.713,826637721

Şu anki Kwenta piyasa değeri $ 5,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KWENTA arzı 532,38K olup, toplam arzı 797713.826637721. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,54M.

Kwenta (KWENTA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kwenta / USD fiyat değişimi, $ -0,21612737235833.
Son 30 gün içerisinde, Kwenta / USD fiyat değişimi, $ +0,8554553700.
Son 60 gün içerisinde, Kwenta / USD fiyat değişimi, $ +2,0044470500.
Son 90 gün içerisinde, Kwenta / USD fiyat değişimi, $ +0,530287840727179.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,21612737235833-%1,97
30 Gün$ +0,8554553700+%7,99
60 Gün$ +2,0044470500+%18,73
90 Gün$ +0,530287840727179+%5,21

Kwenta (KWENTA) Nedir?

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kwenta (KWENTA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Kwenta Fiyat Tahmini (USD)

Kwenta (KWENTA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kwenta (KWENTA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kwenta için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kwenta fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KWENTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kwenta (KWENTA) Token Ekonomisi

Kwenta (KWENTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KWENTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kwenta (KWENTA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kwenta (KWENTA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KWENTA fiyatı, 10,7 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KWENTA / USD güncel fiyatı nedir?
KWENTA / USD güncel fiyatı $ 10,7. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kwenta varlığının piyasa değeri nedir?
KWENTA piyasa değeri $ 5,70M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KWENTA arzı nedir?
Dolaşımdaki KWENTA arzı, 532,38K USD.
KWENTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KWENTA, ATH fiyatı olan 790,99 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KWENTA fiyatı (ATL) nedir?
KWENTA, ATL fiyatı olan 6,88 USD değerine düştü.
KWENTA işlem hacmi nedir?
KWENTA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KWENTA bu yıl daha da yükselir mi?
KWENTA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KWENTA fiyat tahminine göz atın.
