Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Ledgity Token fiyat tahminlerini alın. LDY fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Ledgity Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Ledgity Token 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Ledgity Token, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,009427 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Ledgity Token, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,009898 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LDY için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,010393 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LDY için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,010913 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LDY için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,011458 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LDY için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,012031 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Ledgity Token fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,019598 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Ledgity Token fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,031923 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,009427 %0,00

2026 $ 0,009898 %5,00

2027 $ 0,010393 %10,25

2028 $ 0,010913 %15,76

2029 $ 0,011458 %21,55

2030 $ 0,012031 %27,63

2031 $ 0,012633 %34,01

2032 $ 0,013265 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,013928 %47,75

2034 $ 0,014624 %55,13

2035 $ 0,015355 %62,89

2036 $ 0,016123 %71,03

2037 $ 0,016929 %79,59

2038 $ 0,017776 %88,56

2039 $ 0,018665 %97,99

2040 $ 0,019598 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Ledgity Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,009427 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,009428 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,009436 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,009465 %0,41 Bugün için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde LDY için öngörülen fiyat 0,009427$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LDY için yapılan fiyat tahmini 0,009428$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, LDY için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,009436$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LDY için öngörülen fiyat 0,009465$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Ledgity Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 347,66K$ 347,66K $ 347,66K Dolaşım Arzı 36,88M 36,88M 36,88M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son LDY fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LDY arzı 36,88M olup, toplam piyasa değeri $ 347,66K şeklindedir. Canlı LDY Fiyatını Görüntüle

Ledgity Token Fiyat Geçmişi Ledgity Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Ledgity Token fiyatı 0,009427 USD'dir. Dolaşımdaki Ledgity Token(LDY) arzı 36,88M LDY olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 347.664$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%3,50 $ -0,000342 $ 0,009838 $ 0,009340

7 Gün -%56,96 $ -0,005370 $ 0,021735 $ 0,003962

30 Gün -%7,76 $ -0,000732 $ 0,021735 $ 0,003962 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Ledgity Token fiyat hareketi -0,000342$ oldu ve -%3,50 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Ledgity Token en yüksek 0,021735$ ve en düşük 0,003962$ fiyatından işlem gördü ve -%56,96 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LDY için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Ledgity Token, -%7,76 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000732$ oldu. Bu durum, LDY için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Ledgity Token (LDY) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Ledgity Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LDY için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Ledgity Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LDY fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Ledgity Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LDY varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LDY için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Ledgity Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LDY Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LDY Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

