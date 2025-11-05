Ledgity Token (LDY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00835385 24 sa Düşük $ 0,00952382 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,110451 En Düşük Fiyat $ 0,00392962 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,28 Fiyat Değişimi (7 G) +%75,34

Ledgity Token (LDY) canlı fiyatı $0,00903958. LDY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00835385 ve en yüksek $ 0,00952382 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LDY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,110451, en düşük fiyatı ise $ 0,00392962 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LDY son bir saatte -%0,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,28 ve son 7 günde +%75,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ledgity Token (LDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 334,30K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 679,86K Dolaşım Arzı 36,88M Toplam Arz 75.000.000,0

Şu anki Ledgity Token piyasa değeri $ 334,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LDY arzı 36,88M olup, toplam arzı 75000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 679,86K.