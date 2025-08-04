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Enjin Fiyatı(ENJ)

Enjin (ENJ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,06989
$0,06989$0,06989
+%1,681D
USD

ENJ Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Enjin (ENJ), şu anda 0,06989 USD fiyatından işlem görmektedir ve 130,64M USD piyasa değerine sahiptir. ENJ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Enjin Ana Piyasa Performansı:

$ 295,53K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,68
Enjin 24 saatlik fiyat değişimi
1,87B USD
Dolaşımdaki arz

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ENJ Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Enjin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0011548+%1,68
30 Gün$ +0,00512+%7,90
60 Gün$ -0,00498-%6,66
90 Gün$ -0,00476-%6,38
Bugünkü Enjin Fiyatı Değişimi

Bugün, ENJ, $ +0,0011548 (+%1,68) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Enjin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00512 (+%7,90) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Enjin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ENJ değişimi $ -0,00498 (-%6,66) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Enjin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00476 (-%6,38) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ENJ Fiyat Bilgisi

En güncel Enjin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,06758
$ 0,06758$ 0,06758

$ 0,07068
$ 0,07068$ 0,07068

$ 0,6877
$ 0,6877$ 0,6877

+%0,51

+%1,68

-%16,48

ENJ Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 130,64M
$ 130,64M$ 130,64M

$ 295,53K
$ 295,53K$ 295,53K

1,87B
1,87B 1,87B

Enjin (ENJ) Nedir?

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Enjin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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Kapsamlı kaynaklarımız, Enjin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Enjin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Enjin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ENJ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Enjin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Enjin Fiyat Geçmişi

ENJ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ENJ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Enjin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Enjin (ENJ) Token Ekonomisi

Enjin (ENJ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENJ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Enjin (ENJ) Satın Alma

Nasıl Enjin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Enjin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ENJ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ENJ / VND
1.839,15535
1 ENJ / AUD
A$0,1076306
1 ENJ / GBP
0,0524175
1 ENJ / EUR
0,0601054
1 ENJ / USD
$0,06989
1 ENJ / MYR
RM0,2956347
1 ENJ / TRY
2,8424263
1 ENJ / JPY
¥10,27383
1 ENJ / ARS
ARS$95,3474325
1 ENJ / RUB
5,5555561
1 ENJ / INR
6,1139772
1 ENJ / IDR
Rp1.145,7375216
1 ENJ / KRW
96,6662568
1 ENJ / PHP
4,0193739
1 ENJ / EGP
￡E.3,3994496
1 ENJ / BRL
R$0,3885884
1 ENJ / CAD
C$0,0957493
1 ENJ / BDT
8,4371208
1 ENJ / NGN
105,7330865
1 ENJ / UAH
2,8843603
1 ENJ / VES
Bs8,59647
1 ENJ / CLP
$67,7933
1 ENJ / PKR
Rs19,5824791
1 ENJ / KZT
37,454051
1 ENJ / THB
฿2,2707261
1 ENJ / TWD
NT$2,0862165
1 ENJ / AED
د.إ0,2564963
1 ENJ / CHF
Fr0,055912
1 ENJ / HKD
HK$0,5479376
1 ENJ / MAD
.د.م0,6318056
1 ENJ / MXN
$1,3181254
1 ENJ / PLN
0,2578941
1 ENJ / RON
лв0,3061182
1 ENJ / SEK
kr0,6751374
1 ENJ / BGN
лв0,1181141
1 ENJ / HUF
Ft24,0666215
1 ENJ / CZK
1,4844636
1 ENJ / KWD
د.ك0,02131645
1 ENJ / ILS
0,2383249

Enjin Kaynağı

Enjin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Enjin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0,06989 USD

Al-Sat

ENJUSDT
$0,06989
$0,06989$0,06989
+%3,11

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