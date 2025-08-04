Enjin (ENJ) Nedir?

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Enjin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- ENJ staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Enjin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Enjin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Enjin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Enjin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ENJ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Enjin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Enjin Fiyat Geçmişi

ENJ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ENJ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Enjin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Enjin (ENJ) Token Ekonomisi

Enjin (ENJ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENJ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Enjin (ENJ) Satın Alma

Nasıl Enjin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Enjin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ENJ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ENJ / VND ₫ 1.839,15535 1 ENJ / AUD A$ 0,1076306 1 ENJ / GBP ￡ 0,0524175 1 ENJ / EUR € 0,0601054 1 ENJ / USD $ 0,06989 1 ENJ / MYR RM 0,2956347 1 ENJ / TRY ₺ 2,8424263 1 ENJ / JPY ¥ 10,27383 1 ENJ / ARS ARS$ 95,3474325 1 ENJ / RUB ₽ 5,5555561 1 ENJ / INR ₹ 6,1139772 1 ENJ / IDR Rp 1.145,7375216 1 ENJ / KRW ₩ 96,6662568 1 ENJ / PHP ₱ 4,0193739 1 ENJ / EGP ￡E. 3,3994496 1 ENJ / BRL R$ 0,3885884 1 ENJ / CAD C$ 0,0957493 1 ENJ / BDT ৳ 8,4371208 1 ENJ / NGN ₦ 105,7330865 1 ENJ / UAH ₴ 2,8843603 1 ENJ / VES Bs 8,59647 1 ENJ / CLP $ 67,7933 1 ENJ / PKR Rs 19,5824791 1 ENJ / KZT ₸ 37,454051 1 ENJ / THB ฿ 2,2707261 1 ENJ / TWD NT$ 2,0862165 1 ENJ / AED د.إ 0,2564963 1 ENJ / CHF Fr 0,055912 1 ENJ / HKD HK$ 0,5479376 1 ENJ / MAD .د.م 0,6318056 1 ENJ / MXN $ 1,3181254 1 ENJ / PLN zł 0,2578941 1 ENJ / RON лв 0,3061182 1 ENJ / SEK kr 0,6751374 1 ENJ / BGN лв 0,1181141 1 ENJ / HUF Ft 24,0666215 1 ENJ / CZK Kč 1,4844636 1 ENJ / KWD د.ك 0,02131645 1 ENJ / ILS ₪ 0,2383249

Enjin Kaynağı

Enjin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Enjin Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Enjin (ENJ) fiyatı nedir? Canlı Enjin (ENJ) fiyatı, 0,06989 USD . Enjin (ENJ) varlığının piyasa değeri nedir? Enjin varlığının mevcut piyasa değeri, $ 130,64M USD . Mevcut ENJ arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,06989 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Enjin (ENJ) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Enjin (ENJ) arzı, 1,87B USD . Enjin (ENJ) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Enjin (ENJ) fiyatı, 0,6877 USD . Enjin (ENJ) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Enjin (ENJ) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 295,53K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

MEXC, Zincir Üstü Ödül Avı Etkinliği Düzenliyor: 50.000.000 USDT Ödül Sizi Bekliyor! Zincir üstü aktivitelerinizi gerçek ödüllere dönüştürmeye hazır mısınız? 31 Temmuz 2025 tarihinde MEXC, büyük blok zincirler üzerinde aktif kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlayan ve küresel bir etkinlik olan Zincir Üstü Ödül Avı Airdrop etkinliğini resmi olarak başlatıyor.

What Is XRP ETF? SEC Approval Status, Launch Date & How to Invest Guide The XRP ETF landscape is heating up with groundbreaking developments in 2025. With eleven major asset managers filing applications and a 95% approval probability by Q4 2025, traditional investors are finally getting regulated access to XRP exposure.