Bugünkü Edel Fiyatı

Bugünkü Edel (EDEL) fiyatı $ 0,0234 olup, son 24 saatte % 9,93 değişim gösterdi. Mevcut EDEL / USD dönüşüm oranı EDEL başına $ 0,0234 şeklindedir.

Edel, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- EDEL şeklindedir. Son 24 saat içinde EDEL, $ 0,02227 (en düşük) ile $ 0,02816 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EDEL, son bir saatte -%1,89 ve son 7 günde -%27,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,02K seviyesine ulaştı.

Edel (EDEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,02K$ 55,02K $ 55,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

