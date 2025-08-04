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Axie Infinity Fiyatı(AXS)

Axie Infinity (AXS) Canlı Fiyat Grafiği

$2,271
$2,271$2,271
+%1,201D
USD

AXS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Axie Infinity (AXS), şu anda 2,273 USD fiyatından işlem görmektedir ve 378,41M USD piyasa değerine sahiptir. AXS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Axie Infinity Ana Piyasa Performansı:

$ 476,52K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,20
Axie Infinity 24 saatlik fiyat değişimi
166,48M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AXS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AXS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AXS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Axie Infinity fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02693+%1,20
30 Gün$ +0,114+%5,28
60 Gün$ -0,207-%8,35
90 Gün$ -0,036-%1,56
Bugünkü Axie Infinity Fiyatı Değişimi

Bugün, AXS, $ +0,02693 (+%1,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Axie Infinity 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,114 (+%5,28) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Axie Infinity 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AXS değişimi $ -0,207 (-%8,35) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Axie Infinity 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,036 (-%1,56) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AXS Fiyat Bilgisi

En güncel Axie Infinity fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2,194
$ 2,194$ 2,194

$ 2,298
$ 2,298$ 2,298

$ 165,523
$ 165,523$ 165,523

-%0,36

+%1,20

-%15,85

AXS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 378,41M
$ 378,41M$ 378,41M

$ 476,52K
$ 476,52K$ 476,52K

166,48M
166,48M 166,48M

Axie Infinity (AXS) Nedir?

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Axie Infinity yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AXS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Axie Infinity hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Axie Infinity satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Axie Infinity Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Axie Infinity, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AXS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Axie Infinity fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Axie Infinity Fiyat Geçmişi

AXS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AXS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Axie Infinity fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Axie Infinity (AXS) Token Ekonomisi

Axie Infinity (AXS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AXS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Axie Infinity (AXS) Satın Alma

Nasıl Axie Infinity satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Axie Infinity Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXS / VND
59.813,995
1 AXS / AUD
A$3,50042
1 AXS / GBP
1,70475
1 AXS / EUR
1,95478
1 AXS / USD
$2,273
1 AXS / MYR
RM9,61479
1 AXS / TRY
92,44291
1 AXS / JPY
¥334,131
1 AXS / ARS
ARS$3.071,61855
1 AXS / RUB
180,77169
1 AXS / INR
198,70566
1 AXS / IDR
Rp37.262,28912
1 AXS / KRW
3.143,83176
1 AXS / PHP
130,58385
1 AXS / EGP
￡E.108,92216
1 AXS / BRL
R$12,63788
1 AXS / CAD
C$3,11401
1 AXS / BDT
274,39656
1 AXS / NGN
3.438,70805
1 AXS / UAH
93,80671
1 AXS / VES
Bs279,579
1 AXS / CLP
$2.204,81
1 AXS / PKR
Rs636,87187
1 AXS / KZT
1.218,1007
1 AXS / THB
฿73,78158
1 AXS / TWD
NT$67,84905
1 AXS / AED
د.إ8,34191
1 AXS / CHF
Fr1,8184
1 AXS / HKD
HK$17,82032
1 AXS / MAD
.د.م20,54792
1 AXS / MXN
$42,84605
1 AXS / PLN
8,36464
1 AXS / RON
лв9,95574
1 AXS / SEK
kr21,93445
1 AXS / BGN
лв3,81864
1 AXS / HUF
Ft781,88927
1 AXS / CZK
48,23306
1 AXS / KWD
د.ك0,688719
1 AXS / ILS
7,7282

Axie Infinity Kaynağı

Axie Infinity hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Axie Infinity Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 2,273 USD

Al-Sat

AXSUSDT
$2,273
$2,273$2,273
+%3,45

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