Axie Infinity (AXS) Nedir?

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Axie Infinity yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Axie Infinity Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Axie Infinity, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AXS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Axie Infinity fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Axie Infinity Fiyat Geçmişi

AXS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AXS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Axie Infinity fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Axie Infinity (AXS) Token Ekonomisi

Axie Infinity (AXS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AXS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Axie Infinity (AXS) Satın Alma

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AXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXS / VND ₫ 59.813,995 1 AXS / AUD A$ 3,50042 1 AXS / GBP ￡ 1,70475 1 AXS / EUR € 1,95478 1 AXS / USD $ 2,273 1 AXS / MYR RM 9,61479 1 AXS / TRY ₺ 92,44291 1 AXS / JPY ¥ 334,131 1 AXS / ARS ARS$ 3.071,61855 1 AXS / RUB ₽ 180,77169 1 AXS / INR ₹ 198,70566 1 AXS / IDR Rp 37.262,28912 1 AXS / KRW ₩ 3.143,83176 1 AXS / PHP ₱ 130,58385 1 AXS / EGP ￡E. 108,92216 1 AXS / BRL R$ 12,63788 1 AXS / CAD C$ 3,11401 1 AXS / BDT ৳ 274,39656 1 AXS / NGN ₦ 3.438,70805 1 AXS / UAH ₴ 93,80671 1 AXS / VES Bs 279,579 1 AXS / CLP $ 2.204,81 1 AXS / PKR Rs 636,87187 1 AXS / KZT ₸ 1.218,1007 1 AXS / THB ฿ 73,78158 1 AXS / TWD NT$ 67,84905 1 AXS / AED د.إ 8,34191 1 AXS / CHF Fr 1,8184 1 AXS / HKD HK$ 17,82032 1 AXS / MAD .د.م 20,54792 1 AXS / MXN $ 42,84605 1 AXS / PLN zł 8,36464 1 AXS / RON лв 9,95574 1 AXS / SEK kr 21,93445 1 AXS / BGN лв 3,81864 1 AXS / HUF Ft 781,88927 1 AXS / CZK Kč 48,23306 1 AXS / KWD د.ك 0,688719 1 AXS / ILS ₪ 7,7282

Axie Infinity Kaynağı

Axie Infinity hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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