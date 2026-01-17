LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için LESTER by Virtuals fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, LESTER varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

LESTER by Virtuals fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 LESTER by Virtuals Fiyat Tahmini (USD) 2026 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, LESTER by Virtuals %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000080 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, LESTER by Virtuals %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000085 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LESTER varlığının 2028 yılında $ 0,000089 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LESTER varlığının 2029 yılında $ 0,000093 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, LESTER varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000098 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında LESTER by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000160 seviyesine ulaşabilir. 2050 için LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında LESTER by Virtuals fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000261 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000080 %0,00

Mevcut LESTER by Virtuals Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat Fiyat Değişimi (24 sa) Piyasa Değeri $ 80,93K Dolaşım Arzı 1,00B Hacim (24 sa) En son LESTER fiyatı. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LESTER arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 80,93K şeklindedir.

LESTER by Virtuals Fiyat Geçmişi LESTER by Virtuals canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki LESTER by Virtuals fiyatı 0,000080 USD'dir. Dolaşımdaki LESTER by Virtuals(LESTER) arzı 1,00B LESTER olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 80.933$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,97 $ 0 $ 0,000082 $ 0,000078

7 Gün %0,92 $ 0,000000 $ 0,000089 $ 0,000052

30 Gün %59,52 $ 0,000048 $ 0,000089 $ 0,000052 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, LESTER by Virtuals fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,97 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, LESTER by Virtuals en yüksek 0,000089$ ve en düşük 0,000052$ fiyatından işlem gördü ve %0,92 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LESTER için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, LESTER by Virtuals, %59,52 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000048$ oldu. Bu durum, LESTER için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

LESTER by Virtuals (LESTER) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? LESTER by Virtuals Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LESTER için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, LESTER by Virtuals için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LESTER fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının LESTER by Virtuals fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LESTER varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LESTER için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak LESTER by Virtuals için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LESTER Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LESTER Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

