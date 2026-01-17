Bugünkü LESTER by Virtuals Fiyatı

Bugünkü LESTER by Virtuals (LESTER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,09 değişim gösterdi. Mevcut LESTER / USD dönüşüm oranı LESTER başına $ 0 şeklindedir.

LESTER by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 80.883 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LESTER şeklindedir. Son 24 saat içinde LESTER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00477824 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LESTER, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde +%0,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LESTER by Virtuals (LESTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,88K$ 80,88K $ 80,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,88K$ 80,88K $ 80,88K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

