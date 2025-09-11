Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Lil Frog fiyat tahminlerini alın. LILFROG fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

LILFROG Al

Lil Frog fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Lil Frog 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Lil Frog, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000010 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Lil Frog, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000011 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LILFROG için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000012 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, LILFROG için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000012 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LILFROG için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000013 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, LILFROG için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000013 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Lil Frog fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000022 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Lil Frog fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000036 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,000010 %0,00

2026 $ 0,000011 %5,00

2027 $ 0,000012 %10,25

2028 $ 0,000012 %15,76

2029 $ 0,000013 %21,55

2030 $ 0,000013 %27,63

2031 $ 0,000014 %34,01

2032 $ 0,000015 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000016 %47,75

2034 $ 0,000016 %55,13

2035 $ 0,000017 %62,89

2036 $ 0,000018 %71,03

2037 $ 0,000019 %79,59

2038 $ 0,000020 %88,56

2039 $ 0,000021 %97,99

2040 $ 0,000022 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Lil Frog Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme September 11, 2025(Bugün) $ 0,000010 %0,00

September 12, 2025(Yarın) $ 0,000010 %0,01

September 18, 2025(Bu Hafta) $ 0,000010 %0,10

October 11, 2025(30 Gün) $ 0,000010 %0,41 Bugün için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini September 11, 2025(Bugün) tarihinde LILFROG için öngörülen fiyat 0,000010$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini September 12, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LILFROG için yapılan fiyat tahmini 0,000010$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini September 18, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, LILFROG için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000010$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LILFROG için öngörülen fiyat 0,000010$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Lil Frog Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 10,92K$ 10,92K $ 10,92K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son LILFROG fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LILFROG arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 10,92K şeklindedir. Canlı LILFROG Fiyatını Görüntüle

Lil Frog Fiyat Geçmişi Lil Frog canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Lil Frog fiyatı 0,000010 USD'dir. Dolaşımdaki Lil Frog(LILFROG) arzı 1,00B LILFROG olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 10.924,61$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%99,84 $ -0,007235 $ 0,008277 $ 0,000004

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,013701 $ 0,000004

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,013701 $ 0,000004 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Lil Frog fiyat hareketi -0,007235$ oldu ve -%99,84 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Lil Frog en yüksek 0,013701$ ve en düşük 0,000004$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LILFROG için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Lil Frog, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, LILFROG için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Lil Frog (LILFROG) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Lil Frog Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LILFROG için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Lil Frog için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LILFROG fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Lil Frog fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LILFROG varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LILFROG için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Lil Frog için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LILFROG Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LILFROG Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): LILFROG, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, LILFROG, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için LILFROG fiyat tahmini nedir? Lil Frog (LILFROG) fiyat tahmin aracına göre, LILFROG fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 LILFROG 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Lil Frog (LILFROG) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LILFROG, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında LILFROG için tahmini fiyat hedefi nedir? Lil Frog (LILFROG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 LILFROG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında LILFROG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Lil Frog (LILFROG), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında LILFROG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Lil Frog (LILFROG), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 LILFROG 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Lil Frog (LILFROG) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, LILFROG, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için LILFROG fiyat tahmini nedir? Lil Frog (LILFROG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 LILFROG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol