Lil Frog (LILFROG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,01266144 $ 0,01266144 $ 0,01266144 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,01266144$ 0,01266144 $ 0,01266144 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0158498$ 0,0158498 $ 0,0158498 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,91 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Lil Frog (LILFROG) canlı fiyatı --. LILFROG, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,01266144 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LILFROG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0158498, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LILFROG son bir saatte -%4,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lil Frog (LILFROG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,91K$ 10,91K $ 10,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,91K$ 10,91K $ 10,91K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Lil Frog piyasa değeri $ 10,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LILFROG arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,91K.