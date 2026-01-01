Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Liquid Staked NIBI fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, STNIBI varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Liquid Staked NIBI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Liquid Staked NIBI Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Liquid Staked NIBI %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,007721 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Liquid Staked NIBI %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,008107 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, STNIBI varlığının 2028 yılında $ 0,008512 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, STNIBI varlığının 2029 yılında $ 0,008938 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, STNIBI varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,009385 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Liquid Staked NIBI fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,015287 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Liquid Staked NIBI fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,024901 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,007721 %0,00

2027 $ 0,008107 %5,00

2028 $ 0,008512 %10,25

2029 $ 0,008938 %15,76

2030 $ 0,009385 %21,55

2031 $ 0,009854 %27,63

2032 $ 0,010346 %34,01

2033 $ 0,010864 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,011407 %47,75

2035 $ 0,011977 %55,13

2036 $ 0,012576 %62,89

2037 $ 0,013205 %71,03

2038 $ 0,013865 %79,59

2039 $ 0,014559 %88,56

2040 $ 0,015287 %97,99

2050 $ 0,024901 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Liquid Staked NIBI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,007721 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,007722 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,007728 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,007752 %0,41 Bugün için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde STNIBI için öngörülen fiyat 0,007721$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak STNIBI için yapılan fiyat tahmini 0,007722$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, STNIBI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,007728$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında STNIBI için öngörülen fiyat 0,007752$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Liquid Staked NIBI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 285,71K$ 285,71K $ 285,71K Dolaşım Arzı 37,01M 37,01M 37,01M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son STNIBI fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki STNIBI arzı 37,01M olup, toplam piyasa değeri $ 285,71K şeklindedir.

Liquid Staked NIBI Fiyat Geçmişi Liquid Staked NIBI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Liquid Staked NIBI fiyatı 0,007721 USD'dir. Dolaşımdaki Liquid Staked NIBI(STNIBI) arzı 37,01M STNIBI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 285.705$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%9,45 $ -0,000805 $ 0,008576 $ 0,007488

7 Gün -%22,59 $ -0,001744 $ 0,013372 $ 0,007635

30 Gün -%43,63 $ -0,003369 $ 0,013372 $ 0,007635 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Liquid Staked NIBI fiyat hareketi -0,000805$ oldu ve -%9,45 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Liquid Staked NIBI en yüksek 0,013372$ ve en düşük 0,007635$ fiyatından işlem gördü ve -%22,59 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, STNIBI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Liquid Staked NIBI, -%43,63 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,003369$ oldu. Bu durum, STNIBI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Liquid Staked NIBI (STNIBI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Liquid Staked NIBI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak STNIBI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Liquid Staked NIBI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen STNIBI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Liquid Staked NIBI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, STNIBI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): STNIBI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Liquid Staked NIBI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

STNIBI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

STNIBI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

