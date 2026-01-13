Bugünkü Liquid Staked NIBI Fiyatı

Bugünkü Liquid Staked NIBI (STNIBI) fiyatı $ 0,0073963 olup, son 24 saatte % 6,09 değişim gösterdi. Mevcut STNIBI / USD dönüşüm oranı STNIBI başına $ 0,0073963 şeklindedir.

Liquid Staked NIBI, şu anda piyasa değeri açısından $ 273.703 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 37,01M STNIBI şeklindedir. Son 24 saat içinde STNIBI, $ 0,00739524 (en düşük) ile $ 0,00793898 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01637183 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00739524 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STNIBI, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%24,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Liquid Staked NIBI (STNIBI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 273,70K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 273,70K
Dolaşım Arzı 37,01M
Toplam Arz 37.005.444,107228

