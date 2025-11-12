Bugünkü Audiera Fiyatı

Bugünkü Audiera (BEAT) fiyatı $ 0,15218 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut BEAT / USD dönüşüm oranı BEAT başına $ 0,15218 şeklindedir.

Audiera, şu anda piyasa değeri açısından $ 129,61K ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 851,70K BEAT şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAT, $ 0,14387 (en düşük) ile $ 0,16282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAT, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%31,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 83,23K seviyesine ulaştı.

Audiera (BEAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 129,61K$ 129,61K $ 129,61K Hacim (24 Sa) $ 83,23K$ 83,23K $ 83,23K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,18M$ 152,18M $ 152,18M Dolaşım Arzı 851,70K 851,70K 851,70K Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,08 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Audiera piyasa değeri $ 129,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 83,23K. Dolaşımdaki BEAT arzı 851,70K olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,18M.