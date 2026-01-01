Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Lucid House fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, LUCID varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Lucid House fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Lucid House Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Lucid House %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000034 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Lucid House %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000036 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LUCID varlığının 2028 yılında $ 0,000037 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, LUCID varlığının 2029 yılında $ 0,000039 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, LUCID varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000041 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Lucid House fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000068 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Lucid House fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000110 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000034 %0,00

2027 $ 0,000036 %5,00

2028 $ 0,000037 %10,25

2029 $ 0,000039 %15,76

2030 $ 0,000041 %21,55

2031 $ 0,000043 %27,63

2032 $ 0,000046 %34,01

2033 $ 0,000048 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,000050 %47,75

2035 $ 0,000053 %55,13

2036 $ 0,000056 %62,89

2037 $ 0,000058 %71,03

2038 $ 0,000061 %79,59

2039 $ 0,000064 %88,56

2040 $ 0,000068 %97,99

2050 $ 0,000110 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Lucid House Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,000034 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,000034 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,000034 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,000034 %0,41 Bugün için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde LUCID için öngörülen fiyat 0,000034$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak LUCID için yapılan fiyat tahmini 0,000034$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, LUCID için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000034$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında LUCID için öngörülen fiyat 0,000034$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Lucid House Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 34,19K$ 34,19K $ 34,19K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son LUCID fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki LUCID arzı 999,93M olup, toplam piyasa değeri $ 34,19K şeklindedir. Canlı LUCID Fiyatını Görüntüle

Lucid House Fiyat Geçmişi Lucid House canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Lucid House fiyatı 0,000034 USD'dir. Dolaşımdaki Lucid House(LUCID) arzı 999,93M LUCID olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 34.189$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %1,42 $ 0 $ 0,000034 $ 0,000033

7 Gün -%1,01 $ -0,000000 $ 0,000078 $ 0,000033

30 Gün -%56,47 $ -0,000019 $ 0,000078 $ 0,000033 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Lucid House fiyat hareketi 0$ oldu ve %1,42 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Lucid House en yüksek 0,000078$ ve en düşük 0,000033$ fiyatından işlem gördü ve -%1,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, LUCID için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Lucid House, -%56,47 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000019$ oldu. Bu durum, LUCID için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Lucid House (LUCID) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Lucid House Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak LUCID için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Lucid House için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen LUCID fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Lucid House fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, LUCID varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): LUCID için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Lucid House için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

LUCID Fiyat Tahmini Neden Önemli?

LUCID Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

