Bugünkü Lucid House Fiyatı

Bugünkü Lucid House (LUCID) fiyatı $ 0,00002978 olup, son 24 saatte % 15,06 değişim gösterdi. Mevcut LUCID / USD dönüşüm oranı LUCID başına $ 0,00002978 şeklindedir.

Lucid House, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.774 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,93M LUCID şeklindedir. Son 24 saat içinde LUCID, $ 0,00002884 (en düşük) ile $ 0,00003592 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00059098 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002884 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LUCID, son bir saatte -- ve son 7 günde -%20,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lucid House (LUCID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,77K$ 29,77K $ 29,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,77K$ 29,77K $ 29,77K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.926.688,010983 999.926.688,010983 999.926.688,010983

Şu anki Lucid House piyasa değeri $ 29,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCID arzı 999,93M olup, toplam arzı 999926688.010983. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,77K.