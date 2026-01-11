Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Macropod fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, AUDM varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Macropod fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Macropod Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Macropod %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,670845 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Macropod %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,704387 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AUDM varlığının 2028 yılında $ 0,739606 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, AUDM varlığının 2029 yılında $ 0,776586 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, AUDM varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,815416 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Macropod fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 1,3282 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Macropod fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,1635 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,670845 %0,00

2027 $ 0,704387 %5,00

2028 $ 0,739606 %10,25

2029 $ 0,776586 %15,76

2030 $ 0,815416 %21,55

2031 $ 0,856187 %27,63

2032 $ 0,898996 %34,01

2033 $ 0,943946 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,991143 %47,75

2035 $ 1,0407 %55,13

2036 $ 1,0927 %62,89

2037 $ 1,1473 %71,03

2038 $ 1,2047 %79,59

2039 $ 1,2649 %88,56

2040 $ 1,3282 %97,99

2050 $ 2,1635 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Macropod Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,670845 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,670936 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,671488 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,673601 %0,41 Bugün için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde AUDM için öngörülen fiyat 0,670845$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AUDM için yapılan fiyat tahmini 0,670936$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, AUDM için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,671488$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Macropod (AUDM) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AUDM için öngörülen fiyat 0,673601$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Macropod Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 1,99M$ 1,99M $ 1,99M Dolaşım Arzı 2,98M 2,98M 2,98M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son AUDM fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AUDM arzı 2,98M olup, toplam piyasa değeri $ 1,99M şeklindedir. Canlı AUDM Fiyatını Görüntüle

Macropod Fiyat Geçmişi Macropod canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Macropod fiyatı 0,670845 USD'dir. Dolaşımdaki Macropod(AUDM) arzı 2,98M AUDM olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.993.502$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,32 $ 0,002160 $ 0,671455 $ 0,667964

7 Gün %0,08 $ 0,000516 $ 0,675279 $ 0,661080

30 Gün %1,08 $ 0,007225 $ 0,675279 $ 0,661080 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Macropod fiyat hareketi 0,002160$ oldu ve %0,32 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Macropod en yüksek 0,675279$ ve en düşük 0,661080$ fiyatından işlem gördü ve %0,08 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AUDM için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Macropod, %1,08 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,007225$ oldu. Bu durum, AUDM için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Macropod (AUDM) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Macropod Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AUDM için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Macropod için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AUDM fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Macropod fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AUDM varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AUDM için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Macropod için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AUDM Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AUDM Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): AUDM, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, AUDM, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için AUDM fiyat tahmini nedir? Macropod (AUDM) fiyat tahmin aracına göre, AUDM fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 AUDM 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Macropod (AUDM) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, AUDM varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında AUDM için tahmini fiyat hedefi nedir? Macropod (AUDM) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar AUDM başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında AUDM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Macropod (AUDM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında AUDM için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Macropod (AUDM) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 AUDM 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Macropod (AUDM) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, AUDM, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için AUDM fiyat tahmini nedir? Macropod (AUDM) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 AUDM fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.