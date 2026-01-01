Bugünkü Macropod Fiyatı

Bugünkü Macropod (AUDM) fiyatı $ 0,67069 olup, son 24 saatte % 0,23 değişim gösterdi. Mevcut AUDM / USD dönüşüm oranı AUDM başına $ 0,67069 şeklindedir.

Macropod, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.995.532 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,98M AUDM şeklindedir. Son 24 saat içinde AUDM, $ 0,667309 (en düşük) ile $ 0,674239 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,714989 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,652595 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUDM, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde -%0,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Macropod (AUDM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,00M$ 2,00M $ 2,00M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,00M$ 2,00M $ 2,00M Dolaşım Arzı 2,98M 2,98M 2,98M Toplam Arz 2.975.341,9 2.975.341,9 2.975.341,9

Şu anki Macropod piyasa değeri $ 2,00M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUDM arzı 2,98M olup, toplam arzı 2975341.9. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,00M.