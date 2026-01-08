MATTLE Hakkında Daha Fazla Bilgi
MATTLE Fiyat Bilgileri
MATTLE Nedir
MATTLE Token Ekonomisi
MATTLE Fiyat Tahmini
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (USD)
2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için MattleFun fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, MATTLE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.
*Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır.
2026 - 2050 MattleFun Fiyat Tahmini (USD)
Tahmininize göre, MattleFun %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,031354 işlem fiyatına ulaşabilir.2027 için MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl)
Tahmininize göre, MattleFun %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,032921 işlem fiyatına ulaşabilir.2028 için MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde)
Fiyat tahmin modeline göre, MATTLE varlığının 2028 yılında $ 0,034568 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.2029 için MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde)
Fiyat tahmin modeline göre, MATTLE varlığının 2029 yılında $ 0,036296 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir.2030 için MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde)
Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, MATTLE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,038111 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir.2040 için MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)
2040 yılında MattleFun fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,062079 seviyesine ulaşabilir.2050 için MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde)
2050 yılında MattleFun fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,101120 seviyesine ulaşabilir.
- 2026$ 0,031354%0,00
- 2027$ 0,032921%5,00
- 2028$ 0,034568%10,25
- 2029$ 0,036296%15,76
- 2030$ 0,038111%21,55
- 2031$ 0,040016%27,63
- 2032$ 0,042017%34,01
- 2033$ 0,044118%40,71
- 2034$ 0,046324%47,75
- 2035$ 0,048640%55,13
- 2036$ 0,051072%62,89
- 2037$ 0,053626%71,03
- 2038$ 0,056307%79,59
- 2039$ 0,059123%88,56
- 2040$ 0,062079%97,99
- 2050$ 0,101120%222,51
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli MattleFun Fiyat Tahmini
- January 8, 2026(Bugün)$ 0,031354%0,00
- January 9, 2026(Yarın)$ 0,031358%0,01
- January 15, 2026(Bu Hafta)$ 0,031384%0,10
- February 7, 2026(30 Gün)$ 0,031483%0,41
January 9, 2026(Yarın) için,
January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MATTLE için yıllık
30 gün sonrasında MATTLE için öngörülen fiyat
Mevcut MattleFun Fiyatı İstatistikleri
--
--
MattleFun Fiyat Geçmişi
MattleFun canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki MattleFun fiyatı 0,031354 USD'dir. Dolaşımdaki MattleFun(MATTLE) arzı
- 24 saat%0,23$ 0$ 0,034522$ 0,030908
- 7 Gün-%35,20$ -0,011039$ 0,048740$ 0,029201
- 30 Gün%0,75$ 0,000235$ 0,048740$ 0,029201
Son 24 saat içinde, MattleFun fiyat hareketi
Son 7 gün içinde, MattleFun en yüksek
Geçen ay, MattleFun,
MattleFun (MATTLE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
MattleFun Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MATTLE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, MattleFun için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MATTLE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.
Farklı piyasa koşullarının MattleFun fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MATTLE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): MATTLE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak MattleFun için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
MATTLE Fiyat Tahmini Neden Önemli?
MATTLE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
MattleFun hakkındaki görüşünüz nedir?
- Güçlü Boğa Piyasası
- Boğa Piyasası
- Dengeli
- Ayı Piyasası
- Güçlü Ayı Piyasası
En Popüler Tokenler
Bugünün en popüler tokenleri için fiyat tahminlerini öğrenin!
En Yüksek İşlem Hacmine Sahip Tokenler
En yüksek işlem hacmine sahip tokenler için piyasa tahminlerini keşfedin!
Yeni Eklenen Tokenler
Yeni listelenen tokenler için fiyat tahminlerini ilk siz keşfedin!
En Çok Yükselenler
24 saat içinde en fazla artanlar için fiyat tahminlerini keşfedin.
AERIS AI
AERIS
+%646,66
Chis AI
CHISAI
+%332,59
Astra Network
AHN
+%305,17
BoostFi
BSF
+%343,69
Nullora
NULLORA
+%123,85