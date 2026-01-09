Bugünkü MattleFun Fiyatı

Bugünkü MattleFun (MATTLE) fiyatı $ 0,03300493 olup, son 24 saatte % 3,84 değişim gösterdi. Mevcut MATTLE / USD dönüşüm oranı MATTLE başına $ 0,03300493 şeklindedir.

MattleFun, şu anda piyasa değeri açısından $ 578.448 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,50M MATTLE şeklindedir. Son 24 saat içinde MATTLE, $ 0,03008831 (en düşük) ile $ 0,03307654 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,100965 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02398261 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MATTLE, son bir saatte +%0,33 ve son 7 günde +%11,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MattleFun (MATTLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 578,45K$ 578,45K $ 578,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Dolaşım Arzı 17,50M 17,50M 17,50M Toplam Arz 49.998.715,223852 49.998.715,223852 49.998.715,223852

Şu anki MattleFun piyasa değeri $ 578,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MATTLE arzı 17,50M olup, toplam arzı 49998715.223852. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,65M.