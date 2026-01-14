Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (USD)

Meme AI Coin fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Meme AI Coin Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Meme AI Coin %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000107 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Meme AI Coin %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,000113 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MEMEAI varlığının 2028 yılında $ 0,000118 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MEMEAI varlığının 2029 yılında $ 0,000124 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, MEMEAI varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,000131 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Meme AI Coin fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000213 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Meme AI Coin fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000347 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000107 %0,00

2050 $ 0,000347 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Meme AI Coin Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 14, 2026(Bugün) $ 0,000107 %0,00

January 15, 2026(Yarın) $ 0,000107 %0,01

January 21, 2026(Bu Hafta) $ 0,000107 %0,10

February 13, 2026(30 Gün) $ 0,000108 %0,41 Bugün için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini January 14, 2026(Bugün) tarihinde MEMEAI için öngörülen fiyat 0,000107$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MEMEAI için yapılan fiyat tahmini 0,000107$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MEMEAI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000107$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MEMEAI için öngörülen fiyat 0,000108$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Meme AI Coin Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 78,47K$ 78,47K $ 78,47K Dolaşım Arzı 728,04M 728,04M 728,04M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MEMEAI fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MEMEAI arzı 728,04M olup, toplam piyasa değeri $ 78,47K şeklindedir. Canlı MEMEAI Fiyatını Görüntüle

Meme AI Coin Fiyat Geçmişi Meme AI Coin canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Meme AI Coin fiyatı 0,000107 USD'dir. Dolaşımdaki Meme AI Coin(MEMEAI) arzı 728,04M MEMEAI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 78.469$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %5,34 $ 0 $ 0,000108 $ 0,000102

7 Gün -%15,63 $ -0,000016 $ 0,000137 $ 0,000100

30 Gün -%21,12 $ -0,000022 $ 0,000137 $ 0,000100 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Meme AI Coin fiyat hareketi 0$ oldu ve %5,34 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Meme AI Coin en yüksek 0,000137$ ve en düşük 0,000100$ fiyatından işlem gördü ve -%15,63 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MEMEAI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Meme AI Coin, -%21,12 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000022$ oldu. Bu durum, MEMEAI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Meme AI Coin (MEMEAI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Meme AI Coin Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MEMEAI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Meme AI Coin için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MEMEAI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Meme AI Coin fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MEMEAI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MEMEAI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Meme AI Coin için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MEMEAI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MEMEAI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MEMEAI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MEMEAI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MEMEAI fiyat tahmini nedir? Meme AI Coin (MEMEAI) fiyat tahmin aracına göre, MEMEAI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MEMEAI 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Meme AI Coin (MEMEAI) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, MEMEAI varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında MEMEAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Meme AI Coin (MEMEAI) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar MEMEAI başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında MEMEAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Meme AI Coin (MEMEAI) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında MEMEAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Meme AI Coin (MEMEAI) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 MEMEAI 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Meme AI Coin (MEMEAI) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MEMEAI, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MEMEAI fiyat tahmini nedir? Meme AI Coin (MEMEAI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MEMEAI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol