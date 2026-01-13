Bugünkü Meme AI Coin Fiyatı

Bugünkü Meme AI Coin (MEMEAI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,49 değişim gösterdi. Mevcut MEMEAI / USD dönüşüm oranı MEMEAI başına $ 0 şeklindedir.

Meme AI Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 73.821 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 728,04M MEMEAI şeklindedir. Son 24 saat içinde MEMEAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03751266 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEMEAI, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde -%24,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Meme AI Coin (MEMEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,82K$ 73,82K $ 73,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,72K$ 89,72K $ 89,72K Dolaşım Arzı 728,04M 728,04M 728,04M Toplam Arz 884.817.551,0640714 884.817.551,0640714 884.817.551,0640714

