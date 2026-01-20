MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için MEMEX Token fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, MMX varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

MEMEX Token fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 MEMEX Token Fiyat Tahmini (USD) 2026 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, MEMEX Token %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,042089 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, MEMEX Token %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,044193 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MMX varlığının 2028 yılında $ 0,046403 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MMX varlığının 2029 yılında $ 0,048723 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, MMX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,051159 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında MEMEX Token fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,083333 seviyesine ulaşabilir. 2050 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında MEMEX Token fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,135741 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,042089 %0,00

2027 $ 0,044193 %5,00

2028 $ 0,046403 %10,25

2029 $ 0,048723 %15,76

2030 $ 0,051159 %21,55

2031 $ 0,053717 %27,63

2032 $ 0,056403 %34,01

2033 $ 0,059223 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,062184 %47,75

2035 $ 0,065293 %55,13

2036 $ 0,068558 %62,89

2037 $ 0,071986 %71,03

2038 $ 0,075585 %79,59

2039 $ 0,079365 %88,56

2040 $ 0,083333 %97,99

2050 $ 0,135741 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli MEMEX Token Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 20, 2026(Bugün) $ 0,042089 %0,00

January 21, 2026(Yarın) $ 0,042094 %0,01

January 27, 2026(Bu Hafta) $ 0,042129 %0,10

February 19, 2026(30 Gün) $ 0,042262 %0,41 Bugün için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini January 20, 2026(Bugün) tarihinde MMX için öngörülen fiyat 0,042089$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini January 21, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MMX için yapılan fiyat tahmini 0,042094$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini January 27, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MMX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,042129$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MMX için öngörülen fiyat 0,042262$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut MEMEX Token Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 16,42M$ 16,42M $ 16,42M Dolaşım Arzı 387,66M 387,66M 387,66M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MMX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MMX arzı 387,66M olup, toplam piyasa değeri $ 16,42M şeklindedir. Canlı MMX Fiyatını Görüntüle

MEMEX Token Fiyat Geçmişi MEMEX Token canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki MEMEX Token fiyatı 0,042089 USD'dir. Dolaşımdaki MEMEX Token(MMX) arzı 387,66M MMX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 16.417.994$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%7,44 $ -0,003386 $ 0,045584 $ 0,042089

7 Gün %0,00 $ 0 $ 0,049642 $ 0,042105

30 Gün %0,00 $ 0 $ 0,049642 $ 0,042105 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, MEMEX Token fiyat hareketi -0,003386$ oldu ve -%7,44 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, MEMEX Token en yüksek 0,049642$ ve en düşük 0,042105$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MMX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, MEMEX Token, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, MMX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? MEMEX Token Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MMX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, MEMEX Token için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MMX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının MEMEX Token fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MMX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MMX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak MEMEX Token için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MMX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MMX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MMX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MMX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MMX fiyat tahmini nedir? MEMEX Token (MMX) fiyat tahmin aracına göre, MMX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MMX 2027 yılında ne kadar olacak? 1 MEMEX Token (MMX) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, MMX varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında MMX için tahmini fiyat hedefi nedir? MEMEX Token (MMX) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar MMX başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında MMX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, MEMEX Token (MMX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında MMX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, MEMEX Token (MMX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 MMX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 MEMEX Token (MMX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MMX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MMX fiyat tahmini nedir? MEMEX Token (MMX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MMX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.