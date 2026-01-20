Bugünkü MEMEX Token Fiyatı

Bugünkü MEMEX Token (MMX) fiyatı $ 0,04553384 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut MMX / USD dönüşüm oranı MMX başına $ 0,04553384 şeklindedir.

MEMEX Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.728.456 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 389,35M MMX şeklindedir. Son 24 saat içinde MMX, $ 0,04514923 (en düşük) ile $ 0,04596064 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04969336 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04229187 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MMX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MEMEX Token (MMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,73M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,73M Dolaşım Arzı 389,35M Toplam Arz 389.346.828,19377

