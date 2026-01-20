BorsaDEX+
Bugünkü canlı MEMEX Token fiyatı 0,04553384 USD. MMX piyasa değeri ise 17.728.456 USD. MMX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

MMX Hakkında Daha Fazla Bilgi

MMX Fiyat Bilgileri

MMX Nedir

MMX Token Ekonomisi

MMX Fiyat Tahmini

MEMEX Token Logosu

MEMEX Token Fiyatı (MMX)

1 MMX / USD Canlı Fiyatı:

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
MEMEX Token (MMX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-20 09:12:10 (UTC+8)

Bugünkü MEMEX Token Fiyatı

Bugünkü MEMEX Token (MMX) fiyatı $ 0,04553384 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut MMX / USD dönüşüm oranı MMX başına $ 0,04553384 şeklindedir.

MEMEX Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.728.456 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 389,35M MMX şeklindedir. Son 24 saat içinde MMX, $ 0,04514923 (en düşük) ile $ 0,04596064 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04969336 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04229187 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MMX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MEMEX Token (MMX) Piyasa Bilgileri

Şu anki MEMEX Token piyasa değeri $ 17,73M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MMX arzı 389,35M olup, toplam arzı 389346828.19377. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,73M.

MEMEX Token Fiyat Geçmişi USD

MEMEX Token (MMX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MEMEX Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00042347035293202.
Son 30 gün içerisinde, MEMEX Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MEMEX Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MEMEX Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00042347035293202-%0,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MEMEX Token için Fiyat Tahmini

2030 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MMX için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için MEMEX Token (MMX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında MEMEX Token fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEMEX Token varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? MEMEX Token Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, MMX varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MEMEX Token Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-20 09:12:10 (UTC+8)

MEMEX Token (MMX) Önemli Sektör Güncellemeleri

MEMEX Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.