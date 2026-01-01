Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (USD)

Merck xStock fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Merck xStock Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Merck xStock %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 111,3 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Merck xStock %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 116,865 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MRKX varlığının 2028 yılında $ 122,7082 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, MRKX varlığının 2029 yılında $ 128,8436 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, MRKX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 135,2858 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Merck xStock fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 220,3663 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Merck xStock fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 358,9536 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 111,3 %0,00

2027 $ 116,865 %5,00

2028 $ 122,7082 %10,25

2029 $ 128,8436 %15,76

2030 $ 135,2858 %21,55

2031 $ 142,0501 %27,63

2032 $ 149,1526 %34,01

2033 $ 156,6102 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 164,4407 %47,75

2035 $ 172,6628 %55,13

2036 $ 181,2959 %62,89

2037 $ 190,3607 %71,03

2038 $ 199,8788 %79,59

2039 $ 209,8727 %88,56

2040 $ 220,3663 %97,99

2050 $ 358,9536 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Merck xStock Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 111,3 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 111,3152 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 111,4067 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 111,7573 %0,41 Bugün için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde MRKX için öngörülen fiyat 111,3$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak MRKX için yapılan fiyat tahmini 111,3152$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, MRKX için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 111,4067$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında MRKX için öngörülen fiyat 111,7573$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Merck xStock Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 292,11K$ 292,11K $ 292,11K Dolaşım Arzı 2,62K 2,62K 2,62K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son MRKX fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki MRKX arzı 2,62K olup, toplam piyasa değeri $ 292,11K şeklindedir. Canlı MRKX Fiyatını Görüntüle

Merck xStock Fiyat Geçmişi Merck xStock canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Merck xStock fiyatı 111,3 USD'dir. Dolaşımdaki Merck xStock(MRKX) arzı 2,62K MRKX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 292.111$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %5,78 $ 6,4328 $ 111,9859 $ 100,0554

30 Gün %11,98 $ 13,3291 $ 111,9859 $ 100,0554 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Merck xStock fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Merck xStock en yüksek 111,9859$ ve en düşük 100,0554$ fiyatından işlem gördü ve %5,78 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, MRKX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Merck xStock, %11,98 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 13,3291$ oldu. Bu durum, MRKX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Merck xStock (MRKX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Merck xStock Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak MRKX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Merck xStock için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen MRKX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Merck xStock fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, MRKX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): MRKX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Merck xStock için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

MRKX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

MRKX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): MRKX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, MRKX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için MRKX fiyat tahmini nedir? Merck xStock (MRKX) fiyat tahmin aracına göre, MRKX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 MRKX 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Merck xStock (MRKX) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, MRKX varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında MRKX için tahmini fiyat hedefi nedir? Merck xStock (MRKX) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar MRKX başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında MRKX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Merck xStock (MRKX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında MRKX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Merck xStock (MRKX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 MRKX 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Merck xStock (MRKX) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, MRKX, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için MRKX fiyat tahmini nedir? Merck xStock (MRKX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 MRKX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.