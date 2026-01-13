Bugünkü Merck xStock Fiyatı

Bugünkü Merck xStock (MRKX) fiyatı $ 111,3 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MRKX / USD dönüşüm oranı MRKX başına $ 111,3 şeklindedir.

Merck xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 292.111 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,62K MRKX şeklindedir. Son 24 saat içinde MRKX, $ 111,3 (en düşük) ile $ 111,3 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 111,99 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 94,56 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MRKX, son bir saatte -- ve son 7 günde +%6,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Merck xStock (MRKX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 292,11K$ 292,11K $ 292,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,20M$ 46,20M $ 46,20M Dolaşım Arzı 2,62K 2,62K 2,62K Toplam Arz 415.087,1211340665 415.087,1211340665 415.087,1211340665

Şu anki Merck xStock piyasa değeri $ 292,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MRKX arzı 2,62K olup, toplam arzı 415087.1211340665. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,20M.