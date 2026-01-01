Mexican Peso (WMXN) Fiyat Tahmini (USD)

2027 $ 0,059568 %5,00

2028 $ 0,062547 %10,25

2029 $ 0,065674 %15,76

2030 $ 0,068958 %21,55

2031 $ 0,072406 %27,63

2032 $ 0,076026 %34,01

2033 $ 0,079827 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,083819 %47,75

2035 $ 0,088009 %55,13

2036 $ 0,092410 %62,89

2037 $ 0,097030 %71,03

2038 $ 0,101882 %79,59

2039 $ 0,106976 %88,56

2040 $ 0,112325 %97,99

2050 $ 0,182966 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Mexican Peso Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 12, 2026(Bugün) $ 0,056732 %0,00

January 13, 2026(Yarın) $ 0,056739 %0,01

January 19, 2026(Bu Hafta) $ 0,056786 %0,10

February 11, 2026(30 Gün) $ 0,056965 %0,41 Bugün için Mexican Peso (WMXN) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Bugün) tarihinde WMXN için öngörülen fiyat 0,056732$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Mexican Peso (WMXN) Fiyat Tahmini January 13, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WMXN için yapılan fiyat tahmini 0,056739$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Mexican Peso (WMXN) Fiyat Tahmini January 19, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WMXN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,056786$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Mexican Peso (WMXN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WMXN için öngörülen fiyat 0,056965$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Mexican Peso Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 27,20K$ 27,20K $ 27,20K Dolaşım Arzı 479,38K 479,38K 479,38K Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WMXN fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WMXN arzı 479,38K olup, toplam piyasa değeri $ 27,20K şeklindedir. Canlı WMXN Fiyatını Görüntüle

Mexican Peso Fiyat Geçmişi Mexican Peso canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Mexican Peso fiyatı 0,056732 USD'dir. Dolaşımdaki Mexican Peso(WMXN) arzı 479,38K WMXN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 27.196$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,03 $ 0 $ 0,056747 $ 0,056371

7 Gün -%0,07 $ -0,000039 $ 0,057507 $ 0,055487

30 Gün %2,24 $ 0,001272 $ 0,057507 $ 0,055487 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Mexican Peso fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,03 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Mexican Peso en yüksek 0,057507$ ve en düşük 0,055487$ fiyatından işlem gördü ve -%0,07 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WMXN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Mexican Peso, %2,24 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,001272$ oldu. Bu durum, WMXN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Mexican Peso (WMXN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Mexican Peso Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WMXN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Mexican Peso için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WMXN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Mexican Peso fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WMXN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WMXN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Mexican Peso için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WMXN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WMXN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

