Bugünkü Mexican Peso Fiyatı

Bugünkü Mexican Peso (WMXN) fiyatı $ 0,056388 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WMXN / USD dönüşüm oranı WMXN başına $ 0,056388 şeklindedir.

Mexican Peso, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.032 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 479,38K WMXN şeklindedir. Son 24 saat içinde WMXN, $ 0,05638 (en düşük) ile $ 0,056734 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,082878 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05439 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WMXN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mexican Peso (WMXN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,03K$ 27,03K $ 27,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,03K$ 27,03K $ 27,03K Dolaşım Arzı 479,38K 479,38K 479,38K Toplam Arz 479.383,62 479.383,62 479.383,62

Şu anki Mexican Peso piyasa değeri $ 27,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WMXN arzı 479,38K olup, toplam arzı 479383.62. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,03K.